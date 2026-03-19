Os gamers que estavam esperando o momento certo para atualizar a biblioteca receberam uma excelente notícia nesta quinta-feira (19/03). Diversas lojas digitais para PS4, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC (Steam) liberaram ofertas que colocam sucessos de peso em seus menores preços históricos.

O grande destaque da semana é Final Fantasy VII Rebirth. O aclamado segundo capítulo da trilogia de remake da Square Enix está saindo por apenas R$ 131,94 no Steam, um valor sem precedentes para um título desta magnitude e qualidade técnica.

Destaques da Promoção

Com informações do TechTudo.

Além da jornada de Cloud Strife, outros títulos obrigatórios entraram em oferta agressiva:

Sekiro: Shadows Die Twice: O premiado “Game of the Year” da FromSoftware finalmente atingiu seu patamar mais baixo de preço, ideal para quem busca desafio extremo.

Star Wars Jedi: Survivor: A continuação da saga de Cal Kestis está com desconto recorde, aproveitando o momento de expansão do universo Star Wars.

Balatro: O “roguelike de poker” que virou febre mundial também aparece na lista de ofertas imperdíveis para consoles e PC.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: A coletânea dos clássicos de Hideo Kojima é outra que figura entre os menores preços registrados até hoje.

Por que aproveitar agora?

Com a especulação de que a terceira e última parte do projeto de Remake de Final Fantasy VII possa ser revelada ainda em 2026, esta é a oportunidade perfeita para se atualizar na história.

Além disso, jogos como Dark Souls 3, Crash Bandicoot 4 e Mortal Kombat 11 também receberam cortes generosos, tornando esta uma das melhores semanas do ano para compras digitais.