Protagonismo feminino e grandes encontros marcaram a semana na Coluna da Márcia Abreu

8 DE MARÇO

Dia de celebrar a força, a coragem e a sensibilidade que fazem das mulheres verdadeiras protagonistas da vida. Que nunca nos falte voz, fé, união e a certeza de que juntas somos ainda mais fortes. Viva as mulheres de garra, de luz e de coração!

NA OUVIDORIA

Procuradora de Justiça Kátia Rejane Araújo, agora está à frente da Ouvidoria do MPE-AC, missão que assume com o preparo, a sensibilidade e o compromisso que marcam sua trajetória na instituição.

*Profissional respeitada e querida entre colegas e amigos, Kátia chega ao novo posto reforçando o diálogo entre o MPE e a sociedade acreana. A coluna aplaude e deseja uma gestão exitosa à nova ouvidora.

RECONHECIMENTO E COMPANHEIRISMO

Os Rotary Club de Rio Branco-Amazônia, Rotary Club Satélite de Rio Branco Amazônia–DELAS, Rotary Club Satélite de Rio Branco Amazônia–Novas Gerações e Rotary Club Satélite de Rio Branco Amazônia–Amigos dos Animais promoveram, nos domínios do Espaço Casa de Festa, a reunião festiva de visita oficial do governador do Distrito 4720, Leonardo Pinheiro, em uma noite marcada pelo fortalecimento dos laços de servir.

*A programação também celebrou a admissão de novos associados e reservou um momento especial para a justa homenagem ao pecuarista Wilson Rodrigues Barbosa, nome de destaque no setor produtivo acreano. Prestigiando o homenageado, presença querida da esposa Flávia e das filhas Marina e Mercedes, formando um belo retrato de união, orgulho e afeto familiar.

*Um encontro de alto nível, que reafirma o compromisso rotário com o bem comum e rendeu registros dos mais concorridos da temporada. Vivas ao servir!

A RBR AERO TÁXI

Empresa genuinamente acreana e há 36 anos operando no Estado, a RBR Aero Taxi, acaba de incorporar à sua frota mais uma aeronave equipada como UTI Aérea, ampliando sua estrutura de atendimento aeromédico e reafirmando seu compromisso com a vida.

*O empresário e comandante Silvio Abílio Lima, alia experiência, responsabilidade e visão empresarial para manter a companhia como referência nos céus da Amazônia, em um Estado de distâncias desafiadoras.

*Porque aqui, quando a aviação cresce, quem ganha é a vida!

OAB MULHER

Da esquerda para a direita: Caren Araújo, Carol Afonso, Tania Carvalho, Thais Moura, Raquel Eline e Socorro Rodrigues, elas que assumem por todo mês de março com firmeza, sensibilidade e visão, a OAB-Acre, mostrando que liderança também se escreve no feminino. Vivas para essa iniciativa que celebra não apenas uma data, mas a presença transformadora das mulheres na advocacia acreana.

CELEBRAR

A querida amiga Joicely Melo, prepara uma celebração daquelas para marcar um momento especial de sua trajetória, Seus bem-vividos 60TÃO e 35 anos de uma linda história de amor. A noite festiva acontece no dia 11 de abril, reunindo familiares e amigos para brindar a vida, o amor e tantas memórias felizes. Hurruuuuuuuu!

VIVAS

Parabéns para Rafaela Barcelar, aniversariante desta sexta, 6, com votos de que seu novo ciclo venha cheio de alegrias, saúde e muitos motivos para comemorar. Muitas vivas para você!

VIVAS EM COBIJA!

A animada Mamina Menacho celebrou mais um aniversário em clima de festa na noite desta quinta, 5, em sua house em Cobija . Ao lado do maridão Lorenzo Fernandes, a anfitriã recebeu o carinho de amigos queridos. Na foto, Mamina ladeada também pelas amigas de longa data Noely e Norma Tinoco, que saíram de Rio Branco especialmente para prestigiar a aniversariante. Vivas para ela!

ENTRE AMIGAS

Em clima de celebração ao Dia Internacional da Mulher, médica Paula Morais recebe convidadas especiais para uma tarde de troca, cuidado e conexão, nos domínios do Salão Essência. O encontro, pensado para valorizar o autocuidado e a essência feminina, promete momentos de boas conversas, experiências e aquele clima leve que só encontros entre mulheres proporcionam. Très chic!