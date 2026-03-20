20/03/2026
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PSOL articula com Dr. Luisinho e mira disputa pelo governo do Acre

Diálogo liderado por Jamyr Rosas projeta nome do AGIR 36 como alternativa e ganha força nos bastidores políticos

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À frente das articulações está o líder do partido no estado, Jamyr Rosas, com apoio do presidente da sigla, Wendel. — Foto: Reprodução

Uma movimentação ainda discreta, mas com potencial de impacto, começa a mexer no tabuleiro político do Acre. Lideranças do PSOL iniciaram conversas com o médico Dr. Luisinho, do AGIR 36, mirando a construção de uma candidatura ao governo em 2026.

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À frente das articulações está o líder do partido no estado, Jamyr Rosas, com apoio do presidente da sigla, Wendel. Nos bastidores, a aproximação é vista como estratégica e capaz de abrir espaço para um nome fora dos grupos políticos tradicionais.

A proposta é lançar Dr. Luisinho como pré-candidato ao governo, com um discurso voltado à renovação política, desenvolvimento econômico e ampliação de oportunidades. A construção dessa alternativa tem avançado nos últimos dias e já mobiliza lideranças interessadas em fortalecer uma frente com perfil mais independente.

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Uma nova reunião está marcada para a próxima quarta-feira (25), quando o nome de Dr. Luisinho deve ser novamente colocado em debate, em mais um passo para consolidar a possível pré-candidatura.

 

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