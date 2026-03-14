14/03/2026
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Publicação no TikTok mostra embarque de combustível para município isolado do Acre

Gravação, que já soma 13,7 mil visualizações e mais de 440 curtidas

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Foto: Reprodução

“Tchau tchau, amor, chegou a hora, vou embora, não posso ficar…”. É com essa frase da música “Tchau Tchau Amor”, de Laerte e Seus Teclados, que o vídeo publicado no TikTok pelo perfil @cintiaarauj_o mostra o carregamento de combustível sendo transportado via barca fluvial em direção ao município isolado de Jordão.

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A gravação, que já soma 13,7 mil visualizações e mais de 440 curtidas, evidencia a logística singular em regiões de difícil acesso, onde rios funcionam como a principal via de abastecimento.

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Nas imagens, é possível acompanhar a embarcação navegando no Rio Tarauacá.

Os internautas parecem ter gostado:”lindo demais adoro essas coisas”, escreve um. “Aí eu sei: é lá nas duas nações”, enfatiza outro.

VEJA O VÍDEO:

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