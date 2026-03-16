16/03/2026
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Puxado pela picanha e acém, preço da carne bovina tem alta nos preços em Rio Branco

A picanha pode ser encontrada, em média, por R$ 66,63 em açougues e R$ 81,98 em supermercados

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Pesquisa aponta alta no preço de cortes bovinos em Rio Branco/Foto: Reprodução

Um levantamento realizado pelo PET Economia, projeto da Universidade Federal do Acre (Ufac), aponta para o aumento do preço da carne bovina nos açougues e supermercados, em Rio Branco.

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Durante o levantamento, foi identificado que 14 cortes pesquisados apresentaram aumento no valor médio dos preços, com aumentos mais expressivos no acém (+5,90%), picanha (+4,85%) e fígado (+4,61%).

A picanha pode ser encontrada, em média, por R$ 66,63 em açougues e R$ 81,98 em supermercados. O filé tem média de R$ 66,01 em açougues e R$ 84,10 em supermercados.

LEIA TAMBÉM: Cesta básica dispara em março em Rio Branco e carne pesa no bolso das famílias

O fígado, que também registrou aumento, tem média de R$ 12,05 em açougues e R$ 15,01 em supermercado. O acém também registrou aumento, com média em R$ 30,48 em açougues e R$ 33,43 em supermercado.

A variação dos preços médios de carne em relação ao mesmo período do mês anterior, com dados coletados de 8 a 14 de março, os 14 cortes de carne apresentaram variação positiva em supermercado.

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