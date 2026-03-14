Quanto custa a camisa 2 da Seleção Brasileira da Nike com a Jordan?

A Nike lançou nesta quinta-feira (12), a camisa 2 da Seleção Brasileira em parceria com a marca do ex-jogador de basquete Michael Jordan.

A peça será usada na Copa do Mundo, mas já estreia no jogo amistoso contra a França, no dia 26 de março.

Essa é a primeira vez que uma equipe nacional entra em parceria com a marca Jordan e a confecção foi planejada para permitir maior circulação do ar entre a pele dos jogadores e o tecido do uniforme.

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O modelo ainda é feito com resíduos têxteis e possui design inspirado em animais predadores brasileiros.

O uniforme principal, amarelo e verde, ainda será lançado pela Nike. A expectativa é de que os atletas estreiem a nova roupa no amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 31 deste mês.

Quanto custa a nova camisa da Seleção Brasileira?Para quem deseja comprar o lançamento da Nike, a camisa versão torcedor custa R$ 449,99 no site oficial da empresa.

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Já o modelo jogador — com as mesmas propriedades garantidas aos atletas na Copa — sai por R$ 749,99. Veja fotos:

Foto: Divulgação NikeFoto: Divulgação Nike