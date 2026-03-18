Quartas da Champions estão definidas e chaveamento traça caminho até a final. Confira!

Clássicos nacionais, gigantes europeus frente a frente e duelos pesados marcam o mata-mata até a decisão

Guilherme Silva

18/03/2026 às 22:01

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(Reprodução)

A Liga dos Campeões da UEFA definiu, nesta quarta-feira (18/3), todos os confrontos das quartas de final e o chaveamento completo até a decisão. Com os resultados do dia, o mata-mata ganhou forma definitiva, incluindo os possíveis cruzamentos das semifinais.

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (18/03)

O principal destaque ficou por conta da goleada do Barcelona sobre o Newcastle United por 7 a 2, no Camp Nou. A equipe catalã avançou com folga no agregado e terá pela frente um duelo nacional contra o Atlético de Madrid, que eliminou o Tottenham Hotspur.

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Abrir em tela cheia Manchester City x Real Madrid – Oitavas de final da Champions LeagueReprodução/Reuters Sporting consegue virada histórica, goleia Bodo/Glimt na prorrogação e vai às quartas da ChampionsReprodução/AFP PSG x Chelsea pelas oitavas de final da ChampionsReprodução/AFP Manchester City x Real Madrid – Oitavas de final da Champions LeagueReprodução/Reuters Vini Jr. e Mbappé comemoram juntos o gol do brasileiro que garantiu a vitória do Real Madrid contra o Benfica.Reprodução/@vinijr

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Do mesmo lado da chave, o confronto entre Sporting CP e Arsenal completa o caminho até a semifinal. Os portugueses avançaram após reverter desvantagem contra o Bodø/Glimt, enquanto os ingleses eliminaram o Bayer Leverkusen. Quem avançar de Barcelona x Atlético enfrentará o vencedor desse duelo na próxima fase.

Na outra metade do chaveamento, o confronto mais aguardado reúne Real Madrid e Bayern de Munique. Os espanhóis garantiram a vaga ao vencer duas vezes o Manchester City, enquanto os alemães superaram a Atalanta com autoridade.

O outro duelo das quartas será entre Paris Saint-Germain e Liverpool. A equipe francesa avançou com uma vitória agregada de 8 a 2 sobre o Chelsea, enquanto os ingleses garantiram classificação ao golear o Galatasaray por 4 a 0 na volta, após derrota na ida.

Com o chaveamento definido, os cruzamentos até a final também estão estabelecidos: o vencedor de Real Madrid x Bayern enfrentará quem avançar entre PSG e Liverpool na semifinal.

A decisão da competição está marcada para o dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskás Aréna, na Hungria.

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Tags:Arsenal, Atlético de Madrid, Bayer de Munique, Champions League, Liverpool, PSG, Real Madrid, Sporting

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Fonte: Portal Leo Dias