19/03/2026
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Queda durante tentativa de recuperar pipa deixa criança ferida em bairro de Rio Branco

Mesmo ferido, o menino conseguiu correr em busca de ajuda

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Mesmo ferido, o menino conseguiu correr em busca de ajuda/Foto: ContilNet

Uma brincadeira comum terminou em susto e mobilização de socorristas na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Montanhês, em Rio Branco. Um menino de 12 anos precisou ser socorrido após sofrer um acidente enquanto tentava recuperar uma pipa.

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Segundo informações de testemunhas, o garoto subiu em uma área próxima a uma casa em construção, na Rua Mário Maia, para alcançar o brinquedo que havia ficado preso. Durante a tentativa, ele acabou se desequilibrando e caiu, sofrendo um corte profundo na cabeça, com aproximadamente 10 centímetros, além de um traumatismo craniano leve.

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Mesmo ferido, o menino conseguiu correr em busca de ajuda e chegou até uma distribuidora de gás nas proximidades, onde um trabalhador acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco

A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco/Foto: ContilNet

Diante da indisponibilidade momentânea de ambulâncias de suporte avançado, a equipe adaptou a viatura para realizar um atendimento mais complexo ainda no local. Após os primeiros procedimentos e estabilização do quadro clínico, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

O caso serve de alerta para os riscos associados a brincadeiras em locais inadequados, especialmente em estruturas inacabadas, que podem oferecer perigo de quedas e outros acidentes graves.

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