Quem desce e quem fica no barco do poder; o jogo bruto da sucessão

A transição que se desenha no Acre, com a saída de Gladson Camelí e a ascensão de Mailza Assis ao comando do Palácio Rio Branco, expõe, mais uma vez, a força, e os limites da chamada “máquina governamental” em períodos eleitorais.

Durante anos, a engrenagem administrativa funcionou de forma relativamente coesa. A relação entre titular e vice, marcada pela ausência de conflitos públicos, criou um ambiente de estabilidade política raro no cenário brasileiro. Essa harmonia, no entanto, não elimina o fator mais determinante desse momento: o reposicionamento de forças.

A máquina pública, em sua essência, é um instrumento de poder. Ela organiza cargos, distribui influência, viabiliza políticas públicas e, inevitavelmente, se torna um polo de atração para grupos políticos. Não se trata apenas de governar, trata-se de estruturar alianças, consolidar apoios e manter capilaridade eleitoral. Nesse contexto, a caneta pesa.

Com a mudança de comando, essa estrutura passa por um processo natural de reacomodação. Aqueles que ocupam cargos de confiança sabem que sua permanência está diretamente ligada ao novo arranjo político. Alguns serão exonerados, outros antecipam o movimento e deixam seus postos por iniciativa própria. Não é apenas uma troca administrativa, é uma redefinição de lealdades.

Por outro lado, há os que optam por abandonar a máquina antes mesmo de serem retirados dela. Esse movimento, muitas vezes silencioso, é estratégico. São agentes políticos que calculam o custo-benefício de permanecer vinculados ao governo e decidem trilhar novos caminhos, seja por divergência, seja por enxergar oportunidades mais promissoras em campos adversários.

A debandada, ainda que parcial, revela uma verdade incontornável: o poder da máquina é grande, mas não é absoluto. Ele depende da capacidade de quem a comanda de manter coeso o seu entorno político. Sem liderança firme e articulação eficiente, a estrutura se fragmenta.

Mailza Assis, ao que tudo indica, inicia sua gestão com uma base robusta, tendo conseguido aglutinar partidos relevantes. Isso demonstra habilidade política e leitura de cenário. No entanto, o desafio que se impõe agora é outro: transformar essa base em sustentação real, capaz de resistir às investidas dos adversários e às inevitáveis tensões internas.

O período até o fechamento da janela partidária será decisivo. É quando se intensificam negociações, promessas, rupturas e recomposições. A política entra em ebulição, e a máquina governamental deixa de ser apenas um instrumento administrativo para se tornar peça central no xadrez eleitoral.

Mas há um ponto que merece atenção: o uso da máquina não garante vitória. A história recente mostra que estruturas poderosas já foram derrotadas por candidaturas mais leves, porém mais conectadas com o sentimento popular. A máquina influencia, mas não substitui o voto.

No fim, o que se observa é um ciclo previsível, porém sempre carregado de tensão. De um lado, aqueles que permanecem, apostando na continuidade do poder e nos benefícios que ele pode proporcionar. De outro, os que saem, em busca de novos espaços e novas alianças.

É, de fato, o momento em que “a onça bebe água”. E, como em toda disputa política, sobreviverá não necessariamente quem tem mais força, mas quem souber usá-la com inteligência, timing e sensibilidade ao humor do eleitor.