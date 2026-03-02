A sambista Adriana Araújo faleceu nesta segunda-feira (2) em Belo Horizonte, em decorrência de complicações de um aneurisma cerebral. A artista estava internada desde o último sábado (28) no Hospital Odilon Behrens, após passar mal e desmaiar em sua residência.

O portal BacciNotícias traz detalhes sobre a trajetória daquela que era considerada um dos principais nomes do samba em Minas Gerais.

Mais detalhes da carreira da sambista

Nascida em 1976 na comunidade Pedreira Prado Lopes, na região da Lagoinha — reduto tradicional do samba na capital mineira —, Adriana construiu uma carreira pautada na valorização da cultura popular e das rodas de samba de Belo Horizonte.

Sua trajetória profissional ganhou projeção em 2008, ao ser convidada para interpretar a canção “Nasci para Cantar e Sonhar”, de Dona Ivone Lara, em um show na capital. A performance consolidou seu nome na cena musical local.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Em 2011, passou a integrar o grupo Simplicidade Samba, com destaque para as rodas dominicais no bairro São Paulo. Posteriormente, em carreira solo, dividiu o palco com grandes ícones do gênero, como Diogo Nogueira e Jorge Aragão.

Em 2021, lançou o álbum Minha Verdade, reafirmando sua vertente autoral. No ano passado, participou do programa Samba Delas, da TV Globo, que exaltou o protagonismo feminino no samba mineiro.

Casada com Evaldo Araújo, Adriana deixa um filho de 13 anos. Ela é lembrada como uma voz potente da nova geração e deixa um legado de fortalecimento da presença feminina na música.

Leia Mais no BacciNotícias:

Sambista sofre aneurisma, entra em coma e família fala em quadro ‘irreversível’

Sambista morre após sofrer aneurisma cerebral aos 49 anos

Namorada de Dinho faz post emocionante em homenagem aos 30 anos da morte dos Mamonas

O post Quem era a sambista morta após sofrer um aneurisma cerebral aos 49 anos apareceu primeiro em Bacci Noticias.