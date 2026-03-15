Quem está no paredão BBB 26? Ana Paula, Breno e Leandro (15)

A noite deste domingo (15) entregou exatamente o que o público do Big Brother Brasil mais ama: tensão, surpresas e uma berlinda de peso. Com o fim da edição ao vivo na TV Globo, a pergunta de ouro que tomou conta das redes sociais foi respondida. Se você quer saber quem está no paredão BBB 26, a 9ª disputa pela permanência na casa será entre Ana Paula Renault, Breno e Leandro.

Com alianças rachadas e votos estratégicos no confessionário, os três participantes agora dependem exclusivamente do voto do público no Gshow para continuarem sonhando com o prêmio milionário. O ContilNet preparou o resumo de como esse trio acabou na berlinda.

🎯 Quem está no 9º paredão BBB 26? (Lista Oficial)

Após a indicação do Líder, o voto tenso da casa e a disputa dramática na Prova Bate e Volta, o paredão triplo da semana foi oficialmente selado. Disputam a preferência do público nesta terça-feira:

Ana Paula Renault: Indicada pela Líder Maxiane.

Breno: Indicação do líder (Alberto Cowboy).

Leandro: Mais votado pela casa.

🗳️ Como foi a formação da berlinda?

A dinâmica da semana obrigou os confinados a saírem da zona de conforto. A votação no confessionário revelou que os grupos tradicionais já não votam mais em bloco.

O trio que acabou na berlinda foi alvo de uma combinação de mira certeira do Líder e uma avalanche de votos da casa, culminando em um dos paredões mais aguardados desta temporada. Quem conseguiu escapar por pouco e respirar aliviado foi o vencedor da Prova Bate e Volta, que se livrou do julgamento do público desta vez.

📊 Enquete: Quem deve ser eliminado?

Agora a decisão final e irrevogável está nas mãos de quem assiste. A votação oficial já está aberta no portal do Gshow, dividida entre Voto Único (usando o seu CPF) e Voto da Torcida (onde é permitido votar quantas vezes quiser).

E para você, quem deve dar adeus ao jogo no programa ao vivo de terça-feira? Ana Paula Renault, Breno ou Leandro?