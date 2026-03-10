O cerco do Leão está se fechando e a temporada de prestação de contas começa oficialmente no próximo dia 15 de março. Com as empresas já tendo entregue os Informes de Rendimentos aos trabalhadores, a dúvida que domina a internet nesta terça-feira (10) é uma só: afinal, quem precisa declarar Imposto de Renda 2026?

Neste ano, a Receita Federal trouxe atualizações importantes nas faixas de isenção, o que significa que milhões de brasileiros que declararam no ano passado podem estar isentos agora. Por outro lado, quem se enquadrar nas regras e perder o prazo pagará multa e terá o CPF bloqueado.

Qual é o limite de rendimentos para declarar?

A regra principal que define a obrigatoriedade é o total de rendimentos tributáveis (salário, férias, horas extras, pensões e aluguéis) recebidos ao longo do ano-base 2025.

Você é obrigado a enviar a declaração se, no ano passado:

Recebeu rendimentos tributáveis acima do limite estipulado pela Receita Federal (na casa dos R$ 30.639,90 anuais);

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como FGTS, indenizações trabalhistas, heranças ou rendimento de poupança) em valor superior a R$ 200 mil.

Prazo oficial para envio do documento pelo aplicativo ou site da Receita começa na próxima semana | Foto: Reprodução/Agência Brasil

Outras regras que obrigam a declarar o IRPF 2026

Muitas pessoas acham que estão isentas porque ganham menos de dois salários mínimos, mas acabam caindo na malha fina por desconhecerem as outras regras. Mesmo ganhando pouco, você também será obrigado a declarar se em 2025:

Bolsa de Valores e Criptomoedas: Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias ou de futuros com soma superior a R$ 40 mil, ou teve lucro sujeito à incidência de imposto nessas vendas. O mesmo vale para quem possui mais de R$ 5 mil em moedas digitais (como Bitcoin). Imóveis e Bens: Tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos (imóveis, terrenos, veículos) com valor total superior a R$ 800 mil. Atividade Rural: Obteve receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 com atividades rurais. Isenção de Ganho de Capital: Optou pela isenção do imposto sobre a venda de imóveis residenciais, desde que o dinheiro tenha sido usado para comprar outro imóvel no prazo de 180 dias.

O que acontece se eu não declarar?

Se você se encaixa em qualquer uma das regras acima e não enviar o documento entre 15 de março e 31 de maio de 2026, a Receita Federal aplicará uma multa automática. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido.

Além da multa, o seu CPF ficará com o status “Pendente de Regularização”. Na prática, isso impede você de pedir empréstimos, fazer Pix, tirar passaporte ou assumir cargos em concursos públicos.

Fonte: Redação ContilNet com informações da Receita Federal