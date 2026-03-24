24/03/2026
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Quer adotar um gato? Sete filhotes estão disponíveis para novo lar; veja

Os interessados devem cumprir alguns requisitos essenciais

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Sete gatinhos estão em busca de um novo lar em Rio Branco. Os filhotes, que têm idades variando entre 45 dias e 2 meses, estão prontos para integrar uma nova família. Entre os sete disponíveis, há apenas um macho e seis fêmeas.

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Para garantir o bem-estar dos animais e dos futuros tutores, todos os gatinhos já foram vermifugados e estão com o banni em dia. De acordo com a responsável pela guarda temporária, os filhotes já são independentes: comem ração sozinhos e já utilizam a caixa de areia corretamente. Além disso, os novos tutores terão direito a um desconto na castração assim que os animais atingirem a idade recomendada.

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Os interessados devem cumprir alguns requisitos essenciais, como residir em casa murada e segura ou em apartamento totalmente telado para evitar fugas e acidentes e responder a um questionário de adoção.

Os interessados em dar um lar para um desses gatinhos podem entrar em contato pelo número (68) 9237-6795 e conversar com Fernanda.

Confira foto dos filhotes:

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