13/03/2026
ContilPop
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista

“Quer dar uma mamada?”: Veja o dossiê que expôs sexo em motel ecológico

Dossiê com óculos inteligentes revela rotina de sexo e drogas em parque de Curitiba

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução

O que deveria ser um refúgio para famílias e lazer ao ar livre transformou-se em um cenário de denúncias graves em Curitiba. O Bosque do Trabalhador, localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), está no centro de um escândalo após a divulgação de um dossiê que revela a transformação do parque em um “motel ecológico” para encontros sexuais rápidos e prática de atos obscenos.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A investigação, liderada pelo vereador João Bettega (União Brasil), utilizou óculos inteligentes da Meta para documentar o que acontece no interior da mata sem levantar suspeitas.

O resultado é mais de uma hora de filmagens que mostram uma dinâmica de assédio e prostituição à luz do dia. Em um dos trechos mais explícitos, um frequentador aborda o cinegrafista com propostas diretas e de baixo calão.

Insegurança e abandono

Segundo o parlamentar, a prática não é isolada e afasta moradores que gostariam de utilizar o espaço público. “É um parque imenso onde é tolerado esse tipo de prática sexual de homens que vão até o local para fazer sexo no meio do mato”, afirmou Bettega. Além da questão moral e legal, há denúncias de que o bosque serve como ponto de venda de drogas.

Dinheiro público e crimes graves

A polêmica ganha contornos de revolta visto que o bosque recebeu R$ 170 mil para revitalização em 2023. Apesar da troca de areia e roçada, a falta de policiamento transformou a área em um local perigoso. O histórico inclui o encontro de cadáveres e pessoas torturadas dentro da mata nos últimos anos.

Consequências legais

Vale lembrar que a prática de sexo em local público configura o crime de ato obsceno (Art. 233 do Código Penal), com pena de detenção ou multa. A Prefeitura de Curitiba e as forças de segurança foram acionadas para comentar o caso, mas ainda não houve retorno sobre novas medidas de fiscalização.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.