“Queremos ser uma marca global”, diz CEO da Milky Moo sobre plano de expansão













Desde o início, Lohran Soares não pensava pequeno. Mesmo quando a Milky Moo tinha apenas uma loja de 15 metros quadrados em um shopping popular de Goiânia, o CEO e fundador da rede já tinha um plano ambicioso.

“Nós nascemos com a alma gigante, embora fôssemos pequenos. Quando fundamos a Milky Moo eu falei: nós vamos ter 100 lojas.”, afirma o fundador e CEO de uma das redes que mais crescem no food service brasileiro.

A meta inicial foi então superada rapidamente. Em poucos anos, a Milky Moo ultrapassou centenas de unidades.

“Hoje somos a maior marca de sobremesa do delivery brasileiro. Mas meu sonho é que a gente seja uma marca global”, revela Soares em entrevista para o podcast Do Zero ao Topo, programa que conta histórias de empreendedores de sucesso.

A estratégia por trás da marca

A marca “malhadinha” de preto e rosa já acumula mais de 800 unidades no Brasil e lojas nos Estados Unidos. São, por mês, cerca de 1,5 milhão de milk- shakes. E parte desse crescimento acelerado da empresa está ligado à construção de uma marca altamente reconhecível.

Segundo o CEO, o visual da marca foi pensado para ser facilmente identificável. “Eu instigo as pessoas a pensar em outra marca no mundo que você consegue identificar sem ter a logo. O nosso malhado, quem bate o olho já sabe: Milky Moo”, afirma.

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O fundador também acredita que inovação constante é essencial para manter a relevância da marca. “Se você inova uma vez, todo mundo te imita. Quando você inova de novo, também. Mas se você tem cultura de inovação, ninguém te acompanha”, revela o CEO.

A empresa aposta em colaborações com outras marcas e novos produtos para reforçar essa estratégia. Entre as parcerias estão empresas como Piracanjuba, Nestlé, Paramount, Universal Pictures e Ruffles.

Pensado para escalar

Desde o início, Lohran afirma, que o modelo da Milky Moo foi desenhado para expansão por franquias. Hoje a rede já soma milhares de colaboradores indiretos em todo o país. “Somos mais de 6 mil pessoas trabalhando nas nossas lojas fazendo a coisa acontecer para atender 80.000 clientes por dia”.

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O plano de crescimento inclui novas operações no Brasil e no exterior. A empresa já abriu unidades nos Estados Unidos e negocia entrada em outros países.

“Abrimos nossas duas primeiras lojas fora do Brasil no ano passado, em Miami. Temos um ano de operação americana. Agora chegamos em Orlando também e já estamos com contrato fechado para o Paraguai”, conta Soares.

E Lohran quer mais. Segundo ele, a expansão internacional está só no começo.

“Meu maior sonho é que a gente seja uma marca global. Eu brinco que se não der certo nós vamos morrer tentando”, diz com tom humorado e sempre otimista. “Nosso foco hoje está em expandir no Brasil, Estados Unidos e América Latina. Mas nosso objetivo maior é abrir e ter sucesso em 50 países. Nós estamos no meio da jornada. O sonho é gigante”conclui.

Para saber mais detalhes sobre estratégia da Milky Moo, franquias e inovação que impulsionou o crescimento, veja o episódio completo no Do Zero ao Topo. O programa está disponível em vídeo no YouTube e em sua versão de podcast nas principais plataformas de streaming como ApplePodcasts, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Amazon Music.

Sobre o Do Zero ao Topo

O podcast Do Zero ao Topo é uma produção do InfoMoney e traz, a cada semana, a história de mulheres e homens de destaque no mercado brasileiro para contar a sua história, compartilhando os maiores desafios enfrentados ao longo do caminho e as principais estratégias usadas na construção do negócio.