Quina hoje, concurso 6976: Confira o resultado sorteado deste sábado (14)

As dezenas do concurso número 6976 da Quina foram sorteadas na noite deste sábado (14) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 04, 24, 25, 62, 78

Até a última atualização desta matéria, a Caixa ainda não havia informado se houve ganhadores neste sorteio. O prêmio estimado para este concurso era de R$ 8,75 milhões.

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O próximo sorteio da Quina está programado para ocorrer na segunda-feira, dia 16.

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

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