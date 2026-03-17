17/03/2026
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Quina hoje, concurso 6978: Confira o resultado sorteado desta terça (17)

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As dezenas do concurso número 6978 da Quina foram sorteadas na noite desta terça-feira (17) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 10 – 09 – 72 – 26 – 44

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 10.316.140,34.

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Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

Fonte: InfoMoney

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