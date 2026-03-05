Muitos trabalhadores brasileiros aguardam com expectativa a chegada do quinto dia útil para o recebimento de seus vencimentos. Em março de 2026, a data limite estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para o pagamento referente ao mês de fevereiro é a próxima sexta-feira, dia 6 de março.

O cálculo segue o que prevê o artigo 459 da CLT, que estipula que os salários devem ser pagos, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Para fins trabalhistas, o sábado é considerado dia útil, sendo excluídos apenas domingos e feriados nacionais.

Calendário do Quinto Dia Útil em Março de 2026

A contagem oficial para este mês não sofreu interferências de feriados nacionais logo no início, o que mantém o cronograma padrão para as empresas:

1º dia útil: 2 de março (Segunda-feira)

2º dia útil: 3 de março (Terça-feira)

3º dia útil: 4 de março (Quarta-feira)

4º dia útil: 5 de março (Quinta-feira)

5º dia útil: 6 de março (Sexta-feira)

Vale ressaltar que, mesmo para quem trabalha aos domingos, o vencimento não é antecipado, pois a legislação não reconhece o domingo como dia útil para o prazo de pagamento.

O que fazer se o salário atrasar?

Se a empresa ultrapassar o prazo do quinto dia útil, o trabalhador possui garantias legais para buscar a regularização. O atraso frequente ou prolongado pode gerar graves consequências jurídicas para o empregador.

Medida Descrição Consequência Correção Monetária O valor devido deve ser atualizado. Pagamento com acréscimo legal. Rescisão Indireta Quebra de contrato por culpa do patrão. Recebimento de todas as verbas (FGTS, 40%). Multa do MTE Fiscalização pelo Ministério do Trabalho. R$ 176,03 por trabalhador prejudicado. Ação Coletiva Intervenção via Sindicato ou MPT. Investigação administrativa da empresa.

O cumprimento do prazo do quinto dia útil é uma obrigação elementar da relação de emprego. Além das multas, o descumprimento afeta diretamente a produtividade e o bem-estar da equipe. Caso o pagamento não ocorra até sexta-feira, o empregado deve, primeiramente, procurar o setor de RH e, caso o problema persista, buscar orientação junto ao sindicato da categoria.

Fonte: O Globo

Redigido por: ContilNet