Rachel Sheherazade diz que Brasil pode ser próximo alvo dos EUA

A jornalista também afirmou que o país estaria vulnerável a pressões externas

Rachel Sheherazade
Rachel Sheherazade/Foto: Reprodução

A jornalista Rachel Sheherazade publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (10) em que comenta a disputa geopolítica entre Estados Unidos e China e afirma que o Brasil poderia se tornar alvo indireto dessa rivalidade.

Na gravação, ela diz que a ascensão econômica chinesa desafia a liderança global dos Estados Unidos e que Washington poderia pressionar países que mantêm relações comerciais estratégicas com Pequim. Segundo Sheherazade, o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da China e possui recursos naturais considerados estratégicos.

A jornalista também afirmou que o país estaria vulnerável a pressões externas, como sanções econômicas ou interferências políticas, e criticou políticos brasileiros que, segundo ela, defendem maior aproximação com os Estados Unidos.

Veja o vídeo:

