rafa-kalimann-e-nattanzinho-celebram-os-2-meses-da-filha-com-piquenique-em-portugal

Zuza Helena, a primogênita de Rafa Kalimann e Nattanzinho, está completando 2 meses de vida nesta sexta-feira (6/3). Para a celebração, os papais montaram um piquenique em uma área de campo em Portugal.

“Piquenique dos seus 2 (fascinantes) meses. Te amamos, filha! Em um dos meus lugares preferidos do mundo”, escreveu a influenciadora. O piquenique teve como predominância as cores marrom e off-white, com ursinhos e almofadas marrons, além de uma cabana e uma mesa para os convidados.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Instagram Zuza, Nattan e Rafa Kalimann Reprodução Instagram Nattan Rafa Kalimann com a filha, Zuza Helena, de 1 mês Foto: Reprodução/Instagram Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan, completou 1 mês de vida Reprodução: Instagram/@rafakalimann Voltar

Próximo

Leia Também Famosos Filha de Nattan e Rafa Kalimann rouba a cena em registros feitos em Portugal Famosos Rafa Kalimann encanta ao compartilhar foto inédita com a filha Zuza Helena Famosos Nattan se derrete pela filha e promete aumentar a família com Rafa Kalimann: “Vem mais” Famosos Folia para uns, descanso para outros! Rafa Kalimann se derrete por Zuza: “Melhor Carnaval”

Nas últimas semanas, a atriz tem compartilhado momentos da família no país europeu, inclusive na capital, Lisboa, onde o cantor precisou cumprir sua agenda de shows.

Em um dos registros, Rafa chegou a pedir, em tom divertido, para que os fãs dissessem que a bebê se parecia com ela: “Falem que estou ficando a cara da minha mamãe para ela ficar um pouquinho animada e o papai se achar menos, por favor?”, escreveu, como se estivesse falando pela menina.