Humorista acreano Rafael Barbosa anuncia chegada de novo filho e movimenta as redes sociais

Rafael Barbosa e a esposa Thaysla Victoria celebram gravidez e emocionam seguidores com relato sobre a construção da família

Anúncio da chegada da segunda filha do influenciador movimentou as redes sociais/Foto: Reprodução
Anúncio da chegada da segunda filha do influenciador movimentou as redes sociais/Foto: Reprodução

O influenciador acreano Rafael Barbosa, conhecido nas redes sociais como Barbosa Faixa, causou grande repercussão ao anunciar que será pai novamente. A novidade foi compartilhada na segunda-feira (2) e rapidamente gerou milhares de curtidas, comentários e mensagens de carinho.

Na publicação, Rafael relembra o início do relacionamento com a Thaysla Victoria, destacando que o que começou como algo passageiro acabou se transformando em família. O casal decidiu morar junto após dois meses de relacionamento e agora celebra a chegada de mais um filho, que deve “abrilhantar ainda mais” a vida da família.

O influenciador acreano Rafael Barbosa, conhecido como Barbosa Faixa, ao lado da companheira Thaysla Victoria/Foto: Reprodução

“Só peço a Deus para me capacitar para cuidar de você, da Ágatha, do Gui e agora de um novo ser”, escreveu o influenciador, emocionando seguidores. Ao final, ele ainda brinca com o mistério: será menina ou menino? A revelação do sexo do bebê ainda não foi divulgada, aumentando a expectativa dos fãs.

