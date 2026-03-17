18/03/2026
Rafael Zulu, amigo de Neymar Jr., manda recado direto a Ancelotti: “Se orienta”

Rafael Zulu, amigo de Neymar Jr., manda recado direto a Ancelotti: “Se orienta”

O ator e empresário Rafael Zulu criticou a ausência de Neymar Jr., o camisa 10, na última convocação da Seleção Brasileira, enviando recado irônico ao técnico Ancelotti

Guilherme Giagio

Neymar ainda não foi convocado por Ancelotti, que assumiu o cargo em maio de 2025. (Reprodução/Instagram | Rafael Ribeiro/CBF)

        O ator Rafael Zulu criticou a ausência de Neymar Jr. na última convocação da Seleção Brasileira, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na segunda-feira (16/3). Em uma publicação compartilhada nesta terça-feira (17/3), o amigo do camisa 10 do Santos mandou um recado irônico para o treinador italiano.

        “Carta aberta ao Sr. Ancelotti: ‘A Disney sem o Mickey não existe, hein. Se orienta!’”, escreveu o ator, que acrescentou: “Os amantes de futebol concordarão comigo”.

        Neymar Jr.
        Carlo Ancelotti fala sobre necessidade de evolução física de Neymar para convocação; jogador ficou fora dos amistosos
        Rafael Zulu
        CBF aprova postura de Neymar após jogador abrir mão do Carnaval

        O recado de Rafael Zulu movimentou as redes sociais e reuniu alguns fãs de Neymar. No entanto, a publicação também gerou reações de torcedores que concordam com a ausência do jogador na lista de Ancelotti: “O problema é esse: a Copa não é a Disney. É coisa séria!”, respondeu um perfil, enquanto outro acrescentou: “Preciso de amigos assim, que me incentivem até quando eu não estou entregando mais resultado”.

        Carlo Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira em maio de 2025. Desde então, convocou 56 jogadores diferentes para compor o elenco nacional, Neymar, entretanto, não foi chamado sequer uma vez pelo treinador. O atacante não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo (rompimento do ligamento cruzado anterior e menisco) durante a partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

        O italiano divulgará a lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 no dia 18 de maio. A equipe enfrenta Panamá e Egito nos dias 31 de maio e 6 de junho, nos últimos amistosos antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 13/6 contra o Marrocos.

        Tags: Ancelotti, Neymar, Neymar Jr., Rafael Zulu, Seleção Brasileira, Zulu
        Fonte: Portal Leo Dias

