“Rainha do gozo farto” atraía vítimas em site adulto: “22 cm de dote”

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) colocou um ponto final na trajetória criminosa de Iago de Souza Pilar, de 20 anos, nacionalmente conhecida no submundo do crime como Manu Gaúcha ou a “Rainha do gozo farto”. Foragida desde abril de 2025 e condenada a uma pena de 24 anos de reclusão por roubo e extorsão, a mulher foi localizada e capturada nesta terça-feira (24/3), no bairro de Realengo, Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com o portal Metrópoles, a criminosa utilizava perfis em sites de conteúdo adulto com textos altamente persuasivos para atrair vítimas de “alto nível”. Em suas propagandas, ela se descrevia como “supercarinhosa”, oferecendo momentos de prazer em curtas temporadas por diversas cidades, estratégia que facilitava a aplicação de golpes em homens, em sua maioria comprometidos.

O Modus Operandi: Da Sedução à Ameaça

As investigações detalham um esquema frio e calculado, onde a “Rainha do gozo farto” se aproveitava da vulnerabilidade e do medo de exposição das vítimas.

O Encontro: Após atrair o cliente por aplicativos, Manu Gaúcha utilizava nomes falsos. No local do encontro, sob ameaça de faca, ela roubava dinheiro, bens e chegava a passar valores em máquinas de cartão.

A Extorsão: O crime não parava no roubo. Ela guardava registros de conversas e negociações prévias para exigir quantias em dinheiro posteriormente, sob a ameaça de enviar as provas da traição para familiares das vítimas.

Perfil das Vítimas: O foco eram homens casados ou de alto poder aquisitivo, que evitavam denunciar os crimes para não comprometerem sua imagem social ou casamentos.

Raio-X do Caso: Rainha do Gozo Farto (2026)

Confira os dados da ficha criminal e da prisão da estelionatária:

Detalhe do Caso Informação Policial Identidade de Registro Iago de Souza Pilar Apelido no Crime Rainha do gozo farto (Manu Gaúcha) Condenação Total 24 anos de prisão Tipificação dos Crimes Roubo qualificado e Extorsão Local da Captura Realengo, Rio de Janeiro (RJ) Status Atual Presa e à disposição da Justiça

A prisão da “Rainha do gozo farto” encerra um ciclo de crimes que se estendia pelo interior de São Paulo e pela capital do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento do Metrópoles, mesmo após a condenação em 2025, ela continuava operando livremente e atraindo novas vítimas através de anúncios sensuais. Com a captura em Realengo, a polícia espera que outras vítimas, que porventura tenham tido receio de denunciar as extorsões, possam agora procurar as autoridades. A criminosa foi encaminhada ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena de mais de duas décadas de reclusão.