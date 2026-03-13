Ramal alagado e presença de onças dificultam acesso de alunos à escola no interior do Acre; VÍDEO

Um vídeo enviado por uma moradora do Ramal do Espinhara, município do Bujari, mostra as condições de acesso do ramal para as crianças que precisam frequentar a escola na região.

Segundo uma das moradoras, há um barco que faz o transporte durante os meses que o Rio Antimary está cheio, mas atualmente não está passando na casa dos estudantes. “Os alunos andam mais de quilômetros em um ramal cheio de onças pintadas”, disse.

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Sem o barco, as crianças percorrem longas distâncias a pé pelo ramal. O vídeo mostra um estudante passando por um caminho, com água no nível da altura dos joelhos da criança.

De acordo com a moradora, no período de abril à maio tem muita água e lama. “Quando passa o mês de maio, o rio começa a secar, quando seca fica mais fácil para chegar na escola. Para chegar na beira do rio até a escola, tem que passar por um sangrador de um lago. Tem ano que mesmo antes do rio alagar começa a chover muito, fica aquele gapó de água. É muito difícil a situação. Meu filho não pode ficar sem assistir aula, ele recebe um benefício e não pode perder aula por conta disso e também porque ele tem que estudar”, disse.