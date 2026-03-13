13/03/2026
ContilPop
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série

Ramal alagado e presença de onças dificultam acesso de alunos à escola no interior do Acre; VÍDEO

O vídeo mostra um estudante passando por um caminho, com água no nível da altura dos joelhos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Ramal do Espinhara, no Bujari
Ramal do Espinhara, no Bujari/Foto: Reprodução

Um vídeo enviado por uma moradora do Ramal do Espinhara, município do Bujari, mostra as condições de acesso do ramal para as crianças que precisam frequentar a escola na região.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo uma das moradoras, há um barco que faz o transporte durante os meses que o Rio Antimary está cheio, mas atualmente não está passando na casa dos estudantes. “Os alunos andam mais de quilômetros em um ramal cheio de onças pintadas”, disse.

LEIA TAMBÉM: Condições precárias em ramal faz mãe tirar filho de 8 anos da escola por medo de acidentes

Sem o barco, as crianças percorrem longas distâncias a pé pelo ramal. O vídeo mostra um estudante passando por um caminho, com água no nível da altura dos joelhos da criança.

De acordo com a moradora, no período de abril à maio tem muita água e lama. “Quando passa o mês de maio, o rio começa a secar, quando seca fica mais fácil para chegar na escola. Para chegar na beira do rio até a escola, tem que passar por um sangrador de um lago. Tem ano que mesmo antes do rio alagar começa a chover muito, fica aquele gapó de água. É muito difícil a situação. Meu filho não pode ficar sem assistir aula, ele recebe um benefício e não pode perder aula por conta disso e também porque ele tem que estudar”, disse.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.