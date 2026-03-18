18/03/2026
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

Raphinha marca dois em goleada do Barcelona na Liga dos Campeões

O Barcelona (Espanha) está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E a classificação foi alcançada com uma goleada de 7 a 2 sobre o Newcastle (Inglaterra), nesta quarta-feira (18) no estádio Camp Nou, na qual o atacante brasileiro Raphinha brilhou com dois gols e duas assistências.

Seven for Barcelona 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/OHQDimFGrn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

A vaga ficou com a equipe espanhola porque no confronto de ida das oitavas de final, disputada na última semana no Saint James Park, o resultado foi um empate de 1 a 1. Na próxima etapa da competição o time catalão terá pela frente o Atlético de Madrid (Espanha).

O brasileiro Raphinha começou a ser decisivo logo aos cinco minutos da etapa inicial, quando tabelou com Fermín López antes de bater colocado para abrir o marcador. Ainda no primeiro tempo, que foi muito movimentado, Elanga empatou para o Newcastle, Bernal voltou a colocar o Barcelona em vantagem, Elanga voltou a superar o goleiro Joan García e Lamine Yamal, em cobrança de pênalti, fez o terceiro da equipe catalã.

Raphinha masterclass 🌟#UCL pic.twitter.com/5SSEf602HH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Após o intervalo, Raphinha deu logo duas assistências, aos cinco minutos para Fermín López e aos dez para Lewandowski. Aos 15 o polonês marcou o seu segundo na partida e, aos 26, o atacante brasileiro finalizou colocado para dar números finais ao marcador.

Fonte: Agencia Brasil

