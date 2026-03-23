Ratinho Jr. desiste de disputar Presidência e seguirá no governo do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decidiu não disputar a Presidência da República nas eleições deste ano e permanecerá à frente do governo estadual até o fim do mandato.

A decisão foi tomada no domingo (22), após conversas com a família, e comunicada nesta segunda-feira (23) ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

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Com isso, Ratinho Jr. deixa a disputa interna do partido pela escolha de um candidato ao Palácio do Planalto. Ele era um dos nomes cotados, ao lado dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás.

Permanência no cargo

Segundo a nota divulgada, o governador avaliou que deve manter o compromisso firmado com os eleitores do Paraná e dar continuidade à gestão no estado.

O posicionamento também leva em conta o cenário político e a condução de projetos em andamento, considerados estratégicos para o desenvolvimento local.

Disputa no PSD segue aberta

Com a saída de Ratinho Jr. do cenário presidencial, a definição do candidato do PSD para as eleições de 2026 segue em aberto dentro da legenda.

A decisão pode influenciar diretamente os rumos da sigla na disputa nacional e nas articulações políticas nos próximos meses.