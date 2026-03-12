Ratinho reage após processo de Erika Hilton e nega ofensa: “Não a vejo como mulher”

Ratinho se manifestou após ser processado pela deputada federal Érika Hilton e afirmou que está disposto a conversar com a parlamentar. Ele também disse que não teve a intenção de ofendê-la e pediu desculpas caso ela tenha se sentido atingida. Durante o “Programa do Ratinho” desta quarta-feira (11/3), o apresentador criticou a escolha da política para liderar a Comissão de Defesa das Mulheres na Câmara, afirmando que ela não seria “uma mulher mesmo”.

“Talvez eu até converse com a Érika para que ela entenda o que eu quis dizer. Eu não a ofendi. E até aproveito este espaço para pedir desculpas se ela considera que eu a ofendi. Mas repito: eu não a ofendi”, disse ao jornalista Lucas Pasin.

O apresentador também negou que tenha feito comentários transfóbicos e afirmou que pretende processar quem o acusou disso.

“Em nenhum momento falei mal de pessoas trans. Transfobia é tratar mal o outro, e eu jamais fiz isso. Vou processar todos que me chamaram de transfóbico.”

Ratinho afirmou ainda que não desrespeitou a deputada, apesar de reiterar sua posição sobre mulheres trans.

“Eu não desrespeitei a deputada Érika Hilton em nenhum momento. Considero, inclusive, que ela é uma boa deputada. O que eu quis dizer é que Érika não é uma mulher mesmo. Sou contra que uma mulher trans seja representante das mulheres. O que eu argumentei é que não a vejo como mulher e acho que, para presidir a Comissão da Mulher na Câmara, seria necessário ser uma mulher de verdade.”

Ele também comentou sua visão sobre identidade de gênero.

“Na minha opinião, só existem dois gêneros: o masculino e o feminino. O restante é comportamento. E comportamento, cada um pode ter da forma que achar melhor.”

SBT se manifesta

Após a repercussão do caso, o SBT também se manifestou por meio de nota oficial.

“O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora”, informou a empresa.

E continuou: “As falas estão sendo analisadas pela direção, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores.”

Entenda o caso

A polêmica começou após comentários feitos por Ratinho durante seu programa ao vivo no SBT, quando criticou a escolha de Érika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o apresentador afirmou que mulheres trans não deveriam ocupar o cargo.

Após as declarações, a deputada acionou o Ministério Público Federal e pediu a abertura de uma ação civil pública com indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos contra a população trans e travesti.