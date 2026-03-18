18/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

Ratinho revela detalhes de conversa que teve com Marquito após acidente em SP

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

 

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ratinho revela detalhes de conversa que teve com Marquito após acidente em SP

 

O apresentador Ratinho revelou, nesta quarta-feira (18/3), a conversa que teve por telefone com o humorista Marquito, integrante de seu programa no SBT, após o acidente que o deixou internado em São Paulo. O comediante sofreu um acidente de moto no dia 25 de fevereiro, chegou a ficar em coma induzido e foi submetido a uma cirurgia na coluna.

“Marquito falou no telefone hoje para mim. Vou contar uma coisa para o público que gosta do Marquito como eu gosto. Nós estamos juntos há 28 anos, eu e o Marquito. E ele tinha uma mania para nos incomodar: ficava assim com o microfone [imita o barulho]. A gente só ia ver depois. (risos) E agora ele… Ele falou comigo no telefone hoje e está falando tudo torto. Beijo, Marquito! Graças a Deus, ele está melhorando! Já saiu da UTI, já está no quarto. Daqui a pouquinho vai para a zona e assim vamos”, contou Ratinho durante seu programa.

Veja as fotos

Abrir em tela cheiaReprodução Instagram Marquito MarquitoReprodução Instagram Marquito Divulgação: SBT Marquito, humorista do “Programa do Ratinho”Divulgação: SBTFoto: Alex Silva/Estadão Marquito, humorista do SBTFoto: Alex Silva/EstadãoReprodução: Instagram MarquitoReprodução: Instagram

Voltar
Próximo

Leia Também

Marquito se emociona ao falar de Silvio: “Não sei o que apresentadores vão fazer agora”

Famosos

Marquito se emociona ao falar de Silvio: “Não sei o que apresentadores vão fazer agora”

Marquito segue internado em estado grave na UTI, informa boletim médico

Saúde

Marquito segue internado em estado grave na UTI, informa boletim médico

Marquito segue na UTI sem previsão de alta; estado é grave, porém estável

Saúde

Marquito segue na UTI sem previsão de alta; estado é grave, porém estável

Marquito segue na UTI; próximos cuidados dependem da evolução do quadro clínico

Saúde

Marquito segue na UTI; próximos cuidados dependem da evolução do quadro clínico

Marquito, de 65 anos, foi internado após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na região da Vila Gustavo, zona norte de São Paulo. Após perder o controle do veículo, ele caiu e se envolveu em um acidente grave.

Com o impacto, o humorista sofreu ferimentos no rosto e fratura em uma costela, conforme informou o SBT. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Nipo-Brasileiro.

Fonte: Portal Leo Dias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.