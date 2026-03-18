Ratinho revela detalhes de conversa que teve com Marquito após acidente em SP

O apresentador Ratinho revelou, nesta quarta-feira (18/3), a conversa que teve por telefone com o humorista Marquito, integrante de seu programa no SBT, após o acidente que o deixou internado em São Paulo. O comediante sofreu um acidente de moto no dia 25 de fevereiro, chegou a ficar em coma induzido e foi submetido a uma cirurgia na coluna.

“Marquito falou no telefone hoje para mim. Vou contar uma coisa para o público que gosta do Marquito como eu gosto. Nós estamos juntos há 28 anos, eu e o Marquito. E ele tinha uma mania para nos incomodar: ficava assim com o microfone [imita o barulho]. A gente só ia ver depois. (risos) E agora ele… Ele falou comigo no telefone hoje e está falando tudo torto. Beijo, Marquito! Graças a Deus, ele está melhorando! Já saiu da UTI, já está no quarto. Daqui a pouquinho vai para a zona e assim vamos”, contou Ratinho durante seu programa.

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Abrir em tela cheia MarquitoReprodução Instagram Marquito Marquito, humorista do “Programa do Ratinho”Divulgação: SBT Marquito, humorista do SBTFoto: Alex Silva/Estadão MarquitoReprodução: Instagram

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Marquito, de 65 anos, foi internado após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na região da Vila Gustavo, zona norte de São Paulo. Após perder o controle do veículo, ele caiu e se envolveu em um acidente grave.

Com o impacto, o humorista sofreu ferimentos no rosto e fratura em uma costela, conforme informou o SBT. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Nipo-Brasileiro.

Fonte: Portal Leo Dias