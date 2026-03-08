08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Rayane e Rafaela refletem sobre a força feminina no sertanejo: “Talento, voz e espaço”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rayane-e-rafaela-refletem-sobre-a-forca-feminina-no-sertanejo:-“talento,-voz-e-espaco”

Determinadas, trabalhadoras e apaixonadas pela música: essas são as características que definem Rayane & Rafaela. Em entrevista ao portal LeoDias, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as cantoras refletiram sobre a força feminina no universo sertanejo, que por muito tempo foi um espaço dominado por homens.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Rafaela apontou como a característica feminina reflete no trabalho da dupla. “A gente acredita muito na força e na sensibilidade da mulher. Somos determinadas, trabalhadoras e muito apaixonadas pelo que fazemos. Ao mesmo tempo, temos esse lado sensível de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E isso reflete diretamente na composição e na música como um todo”, disse.

Veja as fotos

Rayane & Rafaela
Rayane & Rafaela
Rayane & Rafaela
Rayane & Rafaela
Rayane & Rafaela
Rayane & Rafaela
Divulgação
Divulgação
Portal LeoDias
Rayane & Rafaela refletem sobre a força feminina no sertanejoPortal LeoDias

Leia Também

De Gusttavo Lima a Henrique & Juliano: vem aí o Onboard Festival, um super evento em alto mar
Música

De Gusttavo Lima a Henrique & Juliano: vem aí o Onboard Festival, um super evento em alto mar

Grelo celebra união entre artistas da produtora de Henrique e Juliano: “É uma família”
Música

Grelo celebra união entre artistas da produtora de Henrique e Juliano: “É uma família”

Descobrimos como Belo conheceu a sua amante. Saiba tudo!
Famosos

Descobrimos como Belo conheceu a sua amante. Saiba tudo!

Henrique & Juliano esgotam mais um Allianz Parque e anunciam terceira data
Música

Henrique & Juliano esgotam mais um Allianz Parque e anunciam terceira data

Rayane, por sua vez, pontuou os desafios que elas já enfrentaram por serem mulheres. “A música sertaneja por muito tempo foi um espaço mais masculino, então a gente precisa provar nosso valor. Mas a gente encara isso como motivação. Cada palco que subimos é uma forma de mostrar que as mulheres têm muito talento, voz e espaço nesse meio”, disse.

Rayane e Rafaela abriram sobre os sonhos que possuem fora dos palcos: “Nós temos muitos sonhos [risos], mas acho que estar em grandes palcos e ter tempo de qualidade com quem a gente ama. A carreira é muito importante, mas a gente também sonha em viver momentos simples, perto da família, acompanhando o crescimento dos nossos parentes e construindo uma vida feliz”, destacou Rayane.

As cantoras, que firmaram a dupla em 2017, carregam grandes inspirações na bagagem. “Na música, a gente se inspira muito em mulheres que abriram portas para a gente, como Marília Mendonça, que marcou a história do sertanejo, e também em artistas incríveis como Maiara & Maraisa, enfim, várias mulheres que abriram caminho para nós. E fora da música, nossas maiores inspirações sempre vão ser nossas mães, avós e mulheres da nossa família, que são batalhadoras, que sempre acreditaram nos nossos sonhos e nos ensinaram a nunca desistir”, concluiu Rafaela.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.