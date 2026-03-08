Rayane e Rafaela refletem sobre a força feminina no sertanejo: “Talento, voz e espaço”

Determinadas, trabalhadoras e apaixonadas pela música: essas são as características que definem Rayane & Rafaela. Em entrevista ao portal LeoDias, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as cantoras refletiram sobre a força feminina no universo sertanejo, que por muito tempo foi um espaço dominado por homens.
Rafaela apontou como a característica feminina reflete no trabalho da dupla. “A gente acredita muito na força e na sensibilidade da mulher. Somos determinadas, trabalhadoras e muito apaixonadas pelo que fazemos. Ao mesmo tempo, temos esse lado sensível de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E isso reflete diretamente na composição e na música como um todo”, disse.
Veja as fotos
Leia Também
De Gusttavo Lima a Henrique & Juliano: vem aí o Onboard Festival, um super evento em alto mar
Grelo celebra união entre artistas da produtora de Henrique e Juliano: “É uma família”
Descobrimos como Belo conheceu a sua amante. Saiba tudo!
Henrique & Juliano esgotam mais um Allianz Parque e anunciam terceira data
Rayane, por sua vez, pontuou os desafios que elas já enfrentaram por serem mulheres. “A música sertaneja por muito tempo foi um espaço mais masculino, então a gente precisa provar nosso valor. Mas a gente encara isso como motivação. Cada palco que subimos é uma forma de mostrar que as mulheres têm muito talento, voz e espaço nesse meio”, disse.
Rayane e Rafaela abriram sobre os sonhos que possuem fora dos palcos: “Nós temos muitos sonhos [risos], mas acho que estar em grandes palcos e ter tempo de qualidade com quem a gente ama. A carreira é muito importante, mas a gente também sonha em viver momentos simples, perto da família, acompanhando o crescimento dos nossos parentes e construindo uma vida feliz”, destacou Rayane.
As cantoras, que firmaram a dupla em 2017, carregam grandes inspirações na bagagem. “Na música, a gente se inspira muito em mulheres que abriram portas para a gente, como Marília Mendonça, que marcou a história do sertanejo, e também em artistas incríveis como Maiara & Maraisa, enfim, várias mulheres que abriram caminho para nós. E fora da música, nossas maiores inspirações sempre vão ser nossas mães, avós e mulheres da nossa família, que são batalhadoras, que sempre acreditaram nos nossos sonhos e nos ensinaram a nunca desistir”, concluiu Rafaela.