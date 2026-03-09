Após protagonizar um momento de tensão na final do Mundial de Skate Street, realizada em São Paulo neste domingo (8/3), Rayssa Leal utilizou suas redes sociais para acalmar o público. A “Fadinha” garantiu que, apesar da gravidade visual do tombo, a situação não passou de um susto. “Obrigada pelas mensagens e carinho! Joelhinho tá bom. Foi só susto”, declarou a maranhense.
O incidente ocorreu no momento em que a brasileira buscava uma nota alta para subir ao pódio. Rayssa precisou de atendimento médico imediato ainda na pista, deixando os torcedores no ginásio e em casa preocupados com sua integridade física.
O Momento da Queda e o Resultado Final
A estratégia de Rayssa Leal era clara: ir para o “tudo ou nada” na última tentativa. Ocupando a quarta posição, ela arriscou uma manobra de alta complexidade para tentar desbancar as adversárias japonesas.
A Queda: Na aterrissagem, a brasileira caiu com o joelho dobrado, perdendo o equilíbrio de forma brusca.
Atendimento: A equipe médica do evento interveio rapidamente, auxiliando Rayssa a deixar a pista para avaliação.
Classificação: Com 143,54 pontos, Rayssa terminou na 4ª posição, marcando a primeira vez em sua trajetória profissional que encerra uma competição deste porte fora do pódio.
Classificação Final do Mundial
O pódio foi dominado integralmente por skatistas japonesas, evidenciando o forte momento do país asiático na modalidade.
|Posição
|Atleta
|País
|Pontuação
|1ª
|Ibuki Matsumoto
|Japão
|Campeã
|2ª
|Nanami Onishi
|Japão
|146,36
|3ª
|Coco Yoshizawa
|Japão
|145,02
|4ª
|Rayssa Leal
|Brasil
|143,54
Apesar de não levar a medalha, a resiliência de Rayssa Leal foi elogiada por especialistas e fãs. A atleta agora deve passar por um curto período de fisioterapia preventiva para garantir que o impacto no joelho não traga consequências para o restante da temporada. O vídeo com o momento exato da queda e a superação da Fadinha você confere logo acima.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet