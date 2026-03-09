09/03/2026
ContilPop
Rayssa Leal atualiza estado de saúde após queda no Mundial de Skate; Veja vídeo

Atleta brasileira tranquilizou seguidores após tombo dramático na última manobra da final em São Paulo; Rayssa ficou fora do pódio pela primeira vez na carreira

Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Após protagonizar um momento de tensão na final do Mundial de Skate Street, realizada em São Paulo neste domingo (8/3), Rayssa Leal utilizou suas redes sociais para acalmar o público. A “Fadinha” garantiu que, apesar da gravidade visual do tombo, a situação não passou de um susto. “Obrigada pelas mensagens e carinho! Joelhinho tá bom. Foi só susto”, declarou a maranhense.

O incidente ocorreu no momento em que a brasileira buscava uma nota alta para subir ao pódio. Rayssa precisou de atendimento médico imediato ainda na pista, deixando os torcedores no ginásio e em casa preocupados com sua integridade física.

O Momento da Queda e o Resultado Final

A estratégia de Rayssa Leal era clara: ir para o “tudo ou nada” na última tentativa. Ocupando a quarta posição, ela arriscou uma manobra de alta complexidade para tentar desbancar as adversárias japonesas.

  • A Queda: Na aterrissagem, a brasileira caiu com o joelho dobrado, perdendo o equilíbrio de forma brusca.

  • Atendimento: A equipe médica do evento interveio rapidamente, auxiliando Rayssa a deixar a pista para avaliação.

  • Classificação: Com 143,54 pontos, Rayssa terminou na 4ª posição, marcando a primeira vez em sua trajetória profissional que encerra uma competição deste porte fora do pódio.

Classificação Final do Mundial

O pódio foi dominado integralmente por skatistas japonesas, evidenciando o forte momento do país asiático na modalidade.

Posição Atleta País Pontuação
Ibuki Matsumoto Japão Campeã
Nanami Onishi Japão 146,36
Coco Yoshizawa Japão 145,02
Rayssa Leal Brasil 143,54

Apesar de não levar a medalha, a resiliência de Rayssa Leal foi elogiada por especialistas e fãs. A atleta agora deve passar por um curto período de fisioterapia preventiva para garantir que o impacto no joelho não traga consequências para o restante da temporada. O vídeo com o momento exato da queda e a superação da Fadinha você confere logo acima.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

