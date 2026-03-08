Rayssa Leal sofre queda na última manobra e termina Mundial de Skate Street em 4º lugar

A skatista Rayssa Leal ficou fora do pódio no Campeonato Mundial de Skate Street neste domingo, após sofrer uma queda na última tentativa de manobra durante a final realizada em São Paulo. A brasileira terminou a competição na quarta colocação.

Durante a decisão, disputada no Parque Cândido Portinari, Rayssa chegou a preocupar o público logo na primeira volta ao cair e permanecer por alguns instantes no chão. Apesar do susto, ela se levantou e continuou na competição, registrando a menor nota da rodada inicial, com 11,80 pontos.

Na sequência, a brasileira conseguiu se recuperar e apresentou boas manobras, alcançando 63,71 pontos, o que a colocou novamente entre as primeiras posições na disputa.

Na terceira volta, Rayssa executava uma apresentação segura, mas acabou caindo ao descer de um corrimão nos segundos finais, o que impediu que melhorasse sua pontuação. A frustração levou a skatista a se emocionar após a tentativa.

Na fase das manobras, onde apenas a melhor nota de cada atleta é considerada no somatório final, Rayssa conseguiu uma boa execução logo na primeira tentativa, recebendo 79,83 pontos.

Mesmo assim, a pontuação ainda não era suficiente para alcançar a liderança, que estava com a japonesa Ibuki Matsumoto.

Nas duas tentativas seguintes, Rayssa voltou a cair, sendo que na última manobra acabou permanecendo no chão e precisou receber atendimento médico. A skatista também foi amparada pela amiga e colega de esporte Letícia Bufoni.

Com o resultado, Rayssa terminou a competição em quarto lugar, enquanto Ibuki Matsumoto conquistou o título mundial da modalidade.

Veja o vídeo: