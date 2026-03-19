A madrugada desta quinta-feira (19/03) no BBB 26 foi marcada por um novo capítulo na rede de relacionamentos da casa.

Durante a Festa do Líder Alberto Cowboy, o modelo Jonas e a participante Jordana protagonizaram um beijão cinematográfico, mas quem acabou roubando a cena foi Marciele, que já viveu um affair com o brother nesta edição.

O momento foi antecipado por Gabriela, que percebeu a aproximação dos dois e alertou as outras aliadas. Quando o beijo se concretizou, todos os olhares se voltaram para Marciele, esperando um sinal de desconforto ou ciúme.

“Pode me enterrar”: A resposta de Marciele

Para a surpresa de quem esperava um “climão”, Marciele demonstrou total desapego. Ao ser questionada sobre o envolvimento de Jonas com outra amiga do grupo, ela disparou: “O dia que eu estiver preocupada com isso, pode me enterrar”.

Com informações de Metrópoles.

A postura direta e despreocupada da sister rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre os que elogiam sua maturidade e os que acreditam que ela está apenas escondendo o jogo.

O histórico de Jonas no BBB 26

Jonas tem se consolidado como o grande “sedutor” da temporada. Antes de Jordana, ele já havia ficado com Maxiane e com a própria Marciele. O fato de as três pertencerem ao mesmo círculo de amizade dentro do reality tem gerado debates acalorados entre o público sobre “lealdade feminina” e as estratégias de Jonas para se manter no centro das atenções.

Fora da casa, os internautas já apelidaram o grupo de “As Três Mosqueteiras do Jonas”, e a hashtag #BBB26 segue dominando os tópicos mais comentados desta manhã de quinta-feira.