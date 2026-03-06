Real Madrid é multado após flagra envolvendo saudação nazista

O Real Madrid foi multado em 15 mil euros (cerca de R$ 91,1 mil, na cotação atual), pela UEFA (Union of European Football Associations) após um torcedor ser flagrado fazendo uma saudação nazista nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, estádio do clube.

O episódio aconteceu no dia 25 de fevereiro, durante o segundo jogo entre o clube espanhol conta o Benfica, de Portugal, pelos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, que classificou o Real para as oitavas de final.

Real Madrid punido

A entidade também alertou o Real Madrid sobre a possibilidade de fechamento de 500 assentos nas arquibancadas do Bernabéu em caso de reincidência durante os próximos 12 meses, em relação a novos episódios de racismo.

“O Real Madrid C. F. comunica que solicitou de forma urgente à Comissão de Disciplina do clube que inicie um procedimento imediato de expulsão do sócio que foi captado pelas câmeras de televisão fazendo a saudação nazista na área onde está localizada a Grada de Animação, momentos antes do início da partida entre o Real Madrid e o Benfica”, divulgou o clube por meio de nota.

Em seguida, a agremiação revelou que o torcedor foi retirado do estádio após o episódio. “Este sócio foi localizado pelos membros de segurança do clube instantes depois de aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam à violência”, completou.

