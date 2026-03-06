07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Real Madrid é multado após flagra envolvendo saudação nazista

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
real-madrid-e-multado-apos-flagra-envolvendo-saudacao-nazista

O Real Madrid foi multado em 15 mil euros (cerca de R$ 91,1 mil, na cotação atual), pela UEFA (Union of European Football Associations) após um torcedor ser flagrado fazendo uma saudação nazista nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, estádio do clube.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

O episódio aconteceu no dia 25 de fevereiro, durante o segundo jogo entre o clube espanhol conta o Benfica, de Portugal, pelos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, que classificou o Real para as oitavas de final.

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Real Madrid punido

A entidade também alertou o Real Madrid sobre a possibilidade de fechamento de 500 assentos nas arquibancadas do Bernabéu em caso de reincidência durante os próximos 12 meses, em relação a novos episódios de racismo.

“O Real Madrid C. F. comunica que solicitou de forma urgente à Comissão de Disciplina do clube que inicie um procedimento imediato de expulsão do sócio que foi captado pelas câmeras de televisão fazendo a saudação nazista na área onde está localizada a Grada de Animação, momentos antes do início da partida entre o Real Madrid e o Benfica”, divulgou o clube por meio de nota.

Em seguida, a agremiação revelou que o torcedor foi retirado do estádio após o episódio. “Este sócio foi localizado pelos membros de segurança do clube instantes depois de aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam à violência”, completou.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Neymar é processado por ex-cozinheira após jornadas excessivas de trabalho
  • Messi e Inter Miami visitam Trump na Casa Branca e fãs criticam encontro
  • Luto! Morre Reinaldo Aleluia, ídolo do Ceará e ex-Bahia

O post Real Madrid é multado após flagra envolvendo saudação nazista apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.