Receita com atletas ultrapassa R$ 650 milhões e Palmeiras detalha origem dos valores. Saiba mais!

Clube fechou ano com arrecadação recorde e discriminou valores a receber por negociações envolvendo jovens da base e jogadores do elenco profissional

Guilherme Silva

18/03/2026 às 17:53

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Palmeiras (Reprodução)

O Palmeiras apresentou, nesta quarta-feira (18/3), o balanço financeiro referente ao exercício de 2025, aprovado por unanimidade, com receita total de R$ 1,7 bilhão e superávit contábil de R$ 292 milhões. Parte significativa do resultado está diretamente ligada às negociações de atletas, que somaram R$ 653,202 milhões em receita bruta e R$ 602,208 milhões em ganho líquido ao longo do período.

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (18/03)

O desempenho supera os números registrados em 2024, quando o clube havia obtido R$ 504,345 milhões em receita bruta e R$ 440,349 milhões de resultado líquido com transferências. Os dados constam no demonstrativo financeiro oficial, que também aponta que os valores são recebidos de forma parcelada, assim como ocorre com os investimentos realizados em contratações, que giraram em torno de R$ 847 milhões.

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Abrir em tela cheia Estevão na partida contra o PortoReprodução/Instagram: @palmeiras Partida marcou a despedida de Estêvão, que vai justamente para o Chelsea.Cesar Greco/Palmeiras Richard Ríos atua pelo Palmeiras na Copa do Mundo de ClubesReprodução/Instagram: @richardrios.m

Richard Ríos em campo pelo Palmeiras no Mundial de ClubesReprodução/Instagram: @richardrios.m

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No detalhamento apresentado, o clube indicou os montantes ainda a serem recebidos em negociações específicas. Entre os valores mais elevados estão os de Vitor Reis, negociado com o Manchester City, com R$ 215,373 milhões a receber, e Estêvão, transferido para o Chelsea, com R$ 153,698 milhões ainda previstos, sendo que parte da operação, no valor de R$ 25,603 milhões, já havia sido registrada no exercício anterior.

Outro destaque é Richard Ríos, negociado com o Benfica, que ainda renderá R$ 140,376 milhões. O relatório inclui também valores de transferências como a de Aníbal Moreno para o River Plate, com R$ 31,018 milhões, e de Thalys para o Almería, com R$ 26,724 milhões.

Outros nomes aparecem na lista com valores a receber, como Rony e Gabriel Menino, ambos negociados com o Atlético-MG, além de Zé Rafael, transferido para o Santos. O documento também inclui receitas menores provenientes de outras negociações e mecanismos de solidariedade, tanto de categorias de base quanto do profissional.

O balanço ainda ressalta que transferências concluídas posteriormente, como a de Facundo Torres para o Austin FC, não foram contabilizadas no exercício de 2025 por terem sido finalizadas apenas no ano seguinte.

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Fonte: Portal Leo Dias