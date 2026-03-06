Recém-operada, Ivete Sangalo é atração confirmada na festa do “BBB26”

07/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
Ivete Sangalo, cantora e apresentadora, após sofrer um acidente que resultou em fratura facial e passar por cirurgia, já está em processo de recuperação. Nesta sexta-feira (6/3), a rainha do axé foi confirmada para comandar a festa do “BBB26”, que acontecerá neste sábado (7/3). Conhecida pelo carisma e energia contagiante, Veveta promete levar à casa mais vigiada do Brasil um show recheado de hits atuais e clássicos que marcaram sua carreira, garantindo diversão e animação para todos os confinados.

A produção do evento caprichou nos detalhes, com um cenário moderno e interativo que inclui efeitos de luz em LED, espaços para fotos e elementos surpresa. Entre as atrações do palco, uma piscina de bolinhas e câmeras de 180 graus permitirão registrar momentos inéditos e gerar conteúdos exclusivos para redes sociais. Os participantes serão recebidos por um túnel decorativo com imagens suas, que promete surpreender e engajar cada um logo na chegada. O figurino da noite seguirá a paleta branco e azul, transmitindo leveza e sofisticação, combinando com o clima de celebração da festa.

Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
O retorno de Ivete ao palco do reality acontece apenas alguns dias após o incidente que a levou ao hospital, causando preocupação dos fãs. A cantora tranquilizou o público ao afirmar que a cirurgia foi necessária para corrigir a fratura causada pela queda e que a recuperação está ocorrendo dentro do esperado. Médicos e equipe técnica do “Big Brother Brasil” acompanham de perto a agenda de ensaios e apresentações, garantindo que ela possa subir ao palco sem riscos à sua saúde.

Além do repertório musical, a presença de Ivete Sangalo na festa promete movimentar as redes e gerar repercussão entre os fãs do reality. Combinando talento, carisma e experiência, a artista transforma cada apresentação em um verdadeiro espetáculo, garantindo energia e animação à casa. A expectativa é de que a noite seja marcada por momentos únicos e que o público acompanhe cada detalhe ao vivo, fortalecendo a tradição de grandes shows dentro do “BBB”.

