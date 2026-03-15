Red Bull Bragantino x São Paulo onde assistir e escalações (15)

Para fechar o domingo (15) de muito futebol pelo Campeonato Brasileiro, a bola rola no interior paulista para um grande confronto. A partir das 20h30 (horário de Brasília), Red Bull Bragantino e São Paulo medem forças no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida que promete muita intensidade tática e força ofensiva de ambos os lados.

Por ser o último jogo do dia, a ansiedade dos torcedores é grande, e a busca sobre Red Bull Bragantino x São Paulo onde assistir domina a internet. Como a partida não terá exibição na TV aberta, os são-paulinos e os torcedores do Massa Bruta precisam ficar atentos aos canais fechados para não perderem o apito inicial.

O ContilNet preparou um guia com tudo o que você precisa saber: a transmissão oficial, a equipe de arbitragem e os times titulares que vão a campo nesta noite.

📺 Onde assistir a Red Bull Bragantino x São Paulo ao vivo?

Quem quiser acompanhar o duelo paulista de logo mais terá apenas uma opção oficial. A partida terá transmissão exclusiva para assinantes, não sendo exibida na TV Globo ou no SporTV.

Transmissão Exclusiva: Premiere (disponível no pay-per-view pela TV a cabo e via streaming no app).

📋 Como chegam as equipes? (Prováveis Escalações)

Os dois times chegam precisando da vitória e apostam no poder de fogo de seus principais atacantes para decidir o jogo no interior.

O momento do Red Bull Bragantino: Jogando em seus domínios, o Massa Bruta deve ir a campo com uma postura agressiva. O destaque fica para o trio de ataque rápido, finalizando com a experiência do centroavante Eduardo Sasha.

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Alix Vinícius), Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Gustavinho e Herrera (Rodriguinho); Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

O momento do São Paulo: O Tricolor Paulista quer pontuar fora de casa e aposta na força do seu trio de ouro na frente: Lucas, Luciano e Calleri. Na defesa, Alan Franco pode ceder vaga a Arboleda, a depender das condições físicas.

Provável escalação do Tricolor: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino e Wendell (Enzo); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

Partida: Red Bull Bragantino x São Paulo

Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local: Estádio Cícero de Souza Marques.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Como este é o último jogo de domingo, o resultado vai definir as posições finais da rodada. 🔴 Acesse agora a Tabela do Brasileirão e confira a classificação atualizada em tempo real!

Por: Redação ContilNet