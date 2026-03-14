15/03/2026
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Registro raro mostra jaguatirica arrastando carcaça de bezerro e chama atenção de pesquisadores

Cena foi captada por armadilha fotográfica e revela comportamento oportunista do felino

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Registro raro mostra jaguatirica arrastando carcaça de bezerro e chama atenção de pesquisadores
Jaguatirica é flagrada arrastando carcaça de bezerro/ Foto: Reprodução

Um registro considerado raro chamou a atenção de pesquisadores e internautas ao mostrar uma Jaguatirica arrastando a carcaça de um bezerro recém-nascido em uma área rural de Minas Gerais.

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A cena foi captada por meio de armadilhas fotográficas instaladas na região para monitoramento da fauna silvestre. Esse tipo de equipamento é frequentemente utilizado por pesquisadores para registrar a presença e o comportamento de animais que dificilmente seriam observados diretamente na natureza.

Registro raro mostra jaguatirica arrastando carcaça de bezerro e chama atenção de pesquisadores

Jaguatirica é flagrada arrastando carcaça de bezerro/ Foto: Reprodução

Nas imagens, o felino aparece arrastando a carcaça do animal, evidenciando um comportamento oportunista comum entre predadores da vida selvagem, que podem se alimentar tanto de presas caçadas quanto de carcaças encontradas no ambiente.

Registros desse tipo também ajudam especialistas a compreender melhor as interações entre a fauna silvestre e atividades humanas, especialmente em regiões onde a criação de gado convive próxima a áreas naturais.

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A Jaguatirica é um felino de médio porte encontrado em diversos biomas da Brasil, incluindo áreas de floresta, cerrado e regiões de transição. Apesar de ser um predador natural, o animal costuma evitar a presença humana e tem hábitos predominantemente noturnos.

Além do aspecto impressionante, registros como esse são importantes para estudos sobre comportamento animal, conservação da biodiversidade e gestão de conflitos entre a vida silvestre e a pecuária.

Veja o vídeo: 

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