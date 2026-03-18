Justiça

Regras do ECA Digital acabam com desordem normativa, diz Gilmar Mendes

Nova lei prevê proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual

André Richter – Repórter da Agência Brasil

Publicado em 18/03/2026 – 18:19

Brasília





© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci

Versão em áudio

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou nesta quarta-feira (18) a assinatura dos decretos presidenciais para regulamentar a Lei do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

Na tarde de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou três decretos para regulamentar a lei, que entrou em vigor nesta terça-feira (17) e prevê regras para proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Em discurso proferido durante a sessão do STF, Mendes disse que a previsão de regras claras para proteção de usuários acaba com a “desordem normativa” sobre a questão.

“A previsão de regras claras dispondo sobre a proteção dos usuários, sobretudo crianças e adolescentes, nos afasta da desordem e da tibieza normativa que vicejavam no passado, antíteses do Estado de Direito, agora superadas pela atuação coordenada dos Três Poderes”, completou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O ministro também afirmou que a lei e os decretos de Lula são frutos do diálogo institucional entre os Três Poderes após a decisão da Corte, que, no ano passado, decidiu que as plataformas digitais são responsáveis por conteúdos ilegais postados por seus usuários.

“Estamos diante de um esforço de construção de um sistema jurídico mais previsível, capaz de oferecer segurança tanto aos usuários quanto aos provedores de aplicações, sem perder de vista a centralidade dos direitos fundamentais e a proteção de crianças e adolescentes na internet”, completou.

Confira os principais pontos do ECA Digital

Relacionadas

Consulta pública ouvirá sociedade sobre implementação do ECA Digital

Participação de famílias é desafio do ECA Digital, dizem especialistas

ECA Digital começa a valer nesta terça; confira principais pontos

Edição:

Sabrina Craide

Compartilhe essa notícia

Continuar lendo

Destaques EBC

Radioagência

Clássico carioca marca sétima rodada do Brasileirão; confira

Rádios

Série “De quem é a música?’” destaca sambas e marchinhas de sucesso

TV Brasil

Encontro em Brasília debate futuro do esporte universitário

Mais notícias





Economia

Agricultores com perda de produção começam a receber o Garantia-Safra

qua, 18/03/2026 – 18:48





Geral

Selos antigos do Inmetro para capacete, extintor e GNV vencem em março

qua, 18/03/2026 – 18:47





Economia

Governo endurece fiscalização contra reajuste indevido de combustíveis

qua, 18/03/2026 – 18:41





Economia

BC reduz juros básicos para 14,75% ao ano

qua, 18/03/2026 – 18:35





Justiça

Regras do ECA Digital acabam com desordem normativa, diz Gilmar Mendes

qua, 18/03/2026 – 18:19





Economia

Leilão contrata 19 mil MW em leilão histórico para reserva energética

qua, 18/03/2026 – 18:13

Ver mais



Fonte: Agencia Brasil