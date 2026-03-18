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Regras do ECA Digital acabam com desordem normativa, diz Gilmar Mendes

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Justiça

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Regras do ECA Digital acabam com desordem normativa, diz Gilmar Mendes
Nova lei prevê proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual

André Richter – Repórter da Agência Brasil

Publicado em 18/03/2026 – 18:19

Brasília

O ministro Gilmar Mendes, durante julgamento da validade de prisão em segunda instância
O ministro Gilmar Mendes, durante julgamento da validade de prisão em segunda instância

© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci

Versão em áudio

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou nesta quarta-feira (18) a assinatura dos decretos presidenciais para regulamentar a Lei do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

Na tarde de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou três decretos para regulamentar a lei, que entrou em vigor nesta terça-feira (17) e prevê regras para proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Em discurso proferido durante a sessão do STF, Mendes disse que a previsão de regras claras para proteção de usuários acaba com a “desordem normativa” sobre a questão.

“A previsão de regras claras dispondo sobre a proteção dos usuários, sobretudo crianças e adolescentes, nos afasta da desordem e da tibieza normativa que vicejavam no passado, antíteses do Estado de Direito, agora superadas pela atuação coordenada dos Três Poderes”, completou.

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O ministro também afirmou que a lei e os decretos de Lula são frutos do diálogo institucional entre os Três Poderes após a decisão da Corte, que, no ano passado, decidiu que as plataformas digitais são responsáveis por conteúdos ilegais postados por seus usuários.

“Estamos diante de um esforço de construção de um sistema jurídico mais previsível, capaz de oferecer segurança tanto aos usuários quanto aos provedores de aplicações, sem perder de vista a centralidade dos direitos fundamentais e a proteção de crianças e adolescentes na internet”, completou. 

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Edição:
Sabrina Craide

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Fonte: Agencia Brasil

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