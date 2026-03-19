19/03/2026
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Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão pedem reabertura de Ormuz

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Em declaração conjunta nesta quinta-feira, 19, os líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão condenaram os recentes ataques do Irã contra instalações de petróleo e gás, além de embarcações comerciais desarmadas, e pediram a reabertura total do Estreito de Ormuz.

“Expressamos nossa profunda preocupação com o conflito em escalada. Instamos o Irã a cessar imediatamente suas ameaças, colocação de minas, ataques de drones e mísseis e outras tentativas de bloquear o Estreito ao transporte comercial, e a cumprir a Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU”, afirmaram os países em comunicado.

Segundo as nações, a interferência iraniana com o transporte internacional e a interrupção das cadeias de suprimento de energia globais constituem uma ameaça à paz e segurança internacionais.

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Os países ainda se comprometeram a contribuir com esforços apropriados para garantir a passagem segura pelo Estreito e afirmaram que tomarão outras medidas para estabilizar os mercados de energia, incluindo trabalhar com certas nações produtoras para aumentar a produção.

“A segurança marítima e a liberdade de navegação beneficiam todos os países. Conclamamos todos os estados a respeitarem o direito internacional e a sustentarem os princípios fundamentais da prosperidade e segurança internacionais”, acrescentou a nota.

Fonte: InfoMoney

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