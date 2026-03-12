Relatório aponta que mais de 1,2 mil espécies da fauna brasileira estão ameaçadas de extinção

Um relatório divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresenta um novo panorama sobre a situação da fauna brasileira e aponta um cenário de alerta para a conservação da biodiversidade. De acordo com o levantamento, 1.264 espécies de animais estão ameaçadas de extinção no país.

O número representa 8,46% das 14.947 espécies avaliadas pelo estudo, que reúne informações de dois ciclos nacionais de avaliação realizados entre 2009 e 2023.

As análises seguem os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), entidade reconhecida internacionalmente por estabelecer parâmetros científicos para classificação do risco de extinção de espécies em diferentes regiões do planeta.

Entre os animais analisados no relatório, dez já são considerados extintos, seja globalmente, regionalmente ou na categoria conhecida como extinto na natureza — quando a espécie sobrevive apenas em ambientes controlados, como zoológicos ou centros de reprodução.

Avaliação contínua

Uma das mudanças anunciadas com a divulgação do relatório é a adoção de um novo modelo de monitoramento permanente da fauna brasileira. A partir de agora, o processo de avaliação das espécies deixará de ocorrer apenas em ciclos longos e passará a ser contínuo.

Segundo o ICMBio, essa atualização permitirá que novas informações científicas sejam incorporadas com mais rapidez, além de possibilitar respostas mais ágeis diante de alterações ambientais significativas, como desmatamento, mudanças climáticas ou perda de habitat.

A medida também deve ajudar a orientar políticas públicas e estratégias de conservação voltadas à proteção das espécies mais vulneráveis.

Biodiversidade sob pressão

O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, mas enfrenta pressões crescentes sobre seus ecossistemas naturais. A perda de habitat, a expansão de atividades econômicas e as mudanças climáticas estão entre os fatores que contribuem para o aumento do risco de desaparecimento de espécies.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Com a atualização constante das avaliações, especialistas esperam ampliar a capacidade de identificar espécies em risco e orientar ações de preservação antes que a extinção se torne irreversível.