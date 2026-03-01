Relatório do Congresso dos EUA aponta possível base estratégica chinesa no Brasil

Um relatório divulgado pelo Congresso dos Estados Unidos afirma que o Brasil pode abrigar uma instalação vinculada à China com potencial uso estratégico. O documento, intitulado “Atraindo a América Latina para a Órbita da China”, menciona uma estrutura localizada em Salvador (BA), na sede da empresa espacial Ayla Space, chamada de “Tucano Ground Station”.

Segundo o texto, o projeto seria desenvolvido em parceria com a empresa chinesa Beijing Tianlian Space Technology e teria como finalidade a análise de dados de satélites para monitoramento no território brasileiro. O relatório, no entanto, levanta a hipótese de uso dual da tecnologia, ou seja, com possíveis aplicações civis e militares.

O documento também cita um laboratório de radioastronomia instalado na Serra do Urubu, fruto de cooperação entre Brasil e China. De acordo com o relatório americano, investimentos chineses na região poderiam integrar uma estratégia geopolítica mais ampla de ampliação de influência na América Latina.

Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou oficialmente sobre o teor do relatório. Especialistas em relações internacionais ressaltam que projetos de monitoramento espacial frequentemente possuem caráter científico e comercial, mas podem gerar questionamentos em contextos de disputa estratégica entre grandes potências.

A divulgação ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Estados Unidos e China, especialmente em temas ligados à tecnologia, defesa e influência global.

