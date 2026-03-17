Relatório revela inconsistência de receitas do Corinthians em plano de pagamento; entenda

Documento aponta divergência de cerca de R$ 150 milhões entre valores declarados pelo Corinthians e movimentação real; clube reconhece equívoco e promete ajustes

Um relatório apresentado no processo do Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians identificou divergência significativa entre os valores informados pelo clube e os montantes efetivamente movimentados em suas contas. De acordo com a petição elaborada por perito nomeado pela Justiça, foram declarados R$ 64.202.368,75 em receitas no mês de fevereiro, enquanto a análise do administrador judicial aponta entrada de R$ 213.414.738,29, resultando em uma diferença de R$ 149.212.369,37.

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A inconsistência, segundo o documento, está relacionada à exclusão de valores classificados como “operações financeiras” (R$ 76.878.105,68), “transferências” (R$ 65.508.053,90) e “negociação de atleta” (R$ 6.826.209,79). Diante desse cenário, o administrador judicial solicitou que o clube se manifeste oficialmente e apresente esclarecimentos, além de indicar a destinação de recursos oriundos de vendas de jogadores para eventual utilização em leilão reverso. Caso contrário, os valores podem ser incorporados ao fluxo de pagamento do mês seguinte.

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Os registros da perícia também indicam que, em 24 de fevereiro, o Corinthians possuía R$ 20.263.768,87 em caixa. Com base nisso, foi estruturado um plano de rateio entre credores, com previsão de início dos pagamentos a partir da homologação, considerando uma dívida imediata de aproximadamente R$ 226 milhões, valor inferior ao montante total estimado em cerca de R$ 700 milhões como “perdas prováveis” dentro do regime.

O processo ainda reúne manifestações de credores que apontaram inconsistências adicionais na lista apresentada pelo clube, além de questionamentos sobre critérios de distribuição de receitas e prazos para novas contestações. Em resposta, o perito destacou que a legalidade do plano já foi analisada ao longo do processo e deve ser mantida.

Em declaração à ESPN, o Corinthians reconheceu a divergência e informou: “Trata-se de valor gerencial de caixa que será conciliado com a contabilidade, conjuntamente com o administrador judicial”.