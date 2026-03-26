26/03/2026
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Relembre o caso do jovem que enganou multidão com promessa de shopping em 22 horas

Falsa oferta de empregos atraiu milhares e virou investigação

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Relembre o caso do jovem que enganou multidão
Relembre o caso do jovem que enganou multidão/Foto: Reprodução

Em novembro de 2018, o município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, foi palco de um episódio que ganhou repercussão nacional. Um jovem de 22 anos, identificado como Vitor, também conhecido como Victor Souza, mobilizou milhares de pessoas ao prometer a construção de um shopping center em apenas 22 horas.

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A proposta, considerada ousada, veio acompanhada de anúncios de milhares de vagas de emprego. O jovem divulgava oportunidades para pedreiros, ajudantes, seguranças e vendedores, prometendo contratação imediata e salários atrativos. Em meio ao desemprego, a informação se espalhou rapidamente e gerou grande expectativa.

Na ocasião, mais de 3 mil pessoas, podendo chegar a 5 mil segundo estimativas, se reuniram nas proximidades da BR-101, na área industrial da cidade. Muitos passaram horas em filas, acreditando que poderiam garantir uma vaga de trabalho.

O caso ganhou ainda mais visibilidade quando o próprio jovem concedeu entrevistas à imprensa, reforçando a credibilidade do suposto projeto. No entanto, dias depois, foi constatado que não havia qualquer estrutura para a obra.

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Segundo a prefeitura, não existia pedido de licença, terreno definido ou investimento relacionado ao empreendimento. As autoridades também apontaram que o jovem teria envolvido outras pessoas para atrair interessados com promessas de comissões, valores que nunca foram pagos.

Diante da repercussão, o caso passou a ser investigado pela polícia. O episódio deixou uma multidão frustrada e expôs a vulnerabilidade de pessoas diante de falsas promessas em cenários de crise econômica.

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