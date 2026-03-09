Relembre quem foram os participantes dos últimos paredões falsos do “BBB”

O “BBB26” teve na última semana um Paredão Falso, que levou Breno, o suposto eliminado, e Juliano para um quarto secreto, permitindo com que eles assistissem o que acontecia na casa como um telespectador. A dinâmica, geralmente, costuma provocar grandes reviravoltas e momentos marcantes no reality. O portal LeoDias te ajuda a relembrar quem foram os participantes que passaram pelo quarto secreto nas últimas edições do programa.
BBB25 – Gracyanne Barbosa
No BBB25, Gracyanne Barbosa protagonizou um dos paredões falsos que resultou na eliminação de sua irmã, Giovanna Jacobina. A musa fitness foi enviada para um quarto secreto após ir para o paredão ao lado da irmã. A votação do público decidiu que a caçula fosse eliminada, enquanto Gracy retornou para o BBB com acesso a conversas estratégicas dos colegas de confinamento.
Veja as fotos
Leia Também
“BBB26”: Breno coloca Alberto Cowboy no paredão falso com a “dinâmica do exilado”
Além de Jordana: relembre os brothers que já pularam nus (ou quase) na piscina do “BBB”
Big Boss anuncia ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto: “Selecionado para um desafio”
Gracyanne relembra Paredão Falso e revela que ainda não tem favorito no “BBB26”
BBB22 – Arthur Aguiar
Um dos momentos mais marcantes do BBB22 foi o paredão falso de Arthur Aguiar. O ator e cantor foi encaminhado para um quarto secreto e pôde assistir às reações da casa após sua suposta eliminação. O retorno triunfal vestido de coelhinho na Páscoa, rendeu confrontos, reposicionamentos no jogo e ajudou a consolidar sua trajetória até a final da edição em que foi campeão.
Veja as fotos
BBB18 – Gleici Damasceno
No BBB18, Gleici Damasceno foi enviada para um quarto secreto também após um paredão falso, e acompanhou tudo o que acontecia na casa. Ao retornar, a acreana surpreendeu os colegas e protagonizou um discurso firme, que, posteriormente, consagrou Gleici como campeã da edição.
Veja as fotos
BBB16 – Ana Paula Renault
No BBB16, Ana Paula Renault protagonizou um dos paredões falsos mais lembrados pelo público. A jornalista foi enviada para um cômodo especial e assistiu às conversas da casa antes de retornar de surpresa. O momento rendeu fortes reações dos participantes e reforçou sua postura combativa dentro do reality com a frase que a marca até hoje: “Olha ela”.
Veja as fotos
BBB13 – Anamara
Uma das primeiras experiências marcantes da dinâmica aconteceu no BBB13, quando Anamara voltou ao jogo após um paredão falso. A policial militar teve a chance de observar o comportamento dos colegas antes de retornar para a casa, surpreendendo os confinados e mudando a dinâmica do jogo naquele momento.