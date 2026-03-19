19/03/2026
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Repórter da RT, Steve Sweeney, escapa de explosão de míssil no sul do Líbano

Vídeo impressionante mostra momento em que míssil cai a poucos passos de repórter em transmissão ao vivo no Líbano

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Um registro dramático capturou o momento exato em que o repórter britânico Steve Sweeney, da emissora estatal russa RT, escapou da morte durante uma transmissão no sul do Líbano nesta quinta-feira (19/03).
Foto: Divulgação/ RT

Um registro dramático capturou o momento exato em que o repórter britânico Steve Sweeney, da emissora estatal russa RT, escapou da morte durante uma transmissão no sul do Líbano nesta quinta-feira (19/03).

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O jornalista gravava um boletim informativo quando um míssil caiu a poucos metros de sua posição, gerando uma explosão imediata e cobrindo a equipe de escombros.

Apesar da proximidade do impacto, a emissora confirmou que Sweeney e o cinegrafista Ali Rida sofreram apenas ferimentos leves e já estão em segurança.

Acusação de Ataque Deliberado

O cinegrafista Ali Rida acusou abertamente as forças israelenses de realizarem um ataque deliberado contra a equipe de imprensa. Segundo o relato, ambos utilizavam coletes azuis com a identificação clara de “PRESS” e portavam credenciais visíveis no momento do bombardeio.

Com informações do G1.

Até o fechamento desta reportagem, o governo de Israel não havia se manifestado sobre o incidente.

Contexto da Guerra no Oriente Médio

O sul do Líbano tem sido alvo de intensos bombardeios israelenses desde a semana passada, como parte da escalada do conflito que envolve os Estados Unidos, Israel e o Irã. O governo israelense afirma que os ataques visam infraestruturas do Hezbollah, grupo financiado pelo regime iraniano.

Em contrapartida, o governo libanês relata que a maioria das vítimas dos ataques recentes são civis, com um balanço de 962 mortos desde o início das hostilidades.

A guerra agora se expande por drones e mísseis que cruzam as fronteiras do Golfo Pérsico, colocando o mundo em alerta máximo para uma crise humanitária de larga escala.

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