A espera está quase no fim. Amanhã, 19 de março, o ambicioso RPG de ação da Pearl Abyss, Crimson Desert, será lançado oficialmente. Conhecido por seus visuais de tirar o fôlego, o jogo exige bastante do hardware, e a produtora detalhou finalmente o que os jogadores podem esperar em termos de performance no PC, consoles e até no Mac.

O título chega para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X/S, PC e Mac com o preço sugerido de R$ 349,99. Confira abaixo se a sua máquina está pronta para a jornada de Kliff pelo continente de Pywel.

Requisitos Mínimos e Recomendados para PC

Para rodar o game nos computadores, o uso de um SSD é obrigatório. A Pearl Abyss separou as configurações em cinco níveis, indo do 1080p básico até o Ultra em 4K.

Componente Mínimo (1080p/30FPS) Recomendado (1080p/60FPS) Ultra (4K/60FPS) Processador Intel i5-8500 / Ryzen 5 2600X Intel i5-11600K / Ryzen 5 5600 Intel i5-13600K / Ryzen 7 7700X Memória RAM 16 GB 16 GB 16 GB Placa de Vídeo GTX 1060 / RX 5500 XT RTX 2080 / RX 6700 XT RTX 5070 Ti / RX 9070 XT Armazenamento 150 GB SSD 150 GB SSD 150 GB SSD

Como o jogo roda nos Consoles?

Com informações de TechTudo.

Nos consoles de mesa, o destaque fica para o uso da tecnologia AMD FSR 3 para garantir fluidez através de Upscale.

PS5 e Xbox Series X: Oferecem os modos Performance (60 FPS em 1080p), Equilibrado (40 FPS com Upscale 4K) e Qualidade (30 FPS, 4K e Ray Tracing no Alto).

PS5 Pro: Graças ao novo algoritmo PSSR 2.0 , o console consegue rodar todos os modos em 4K, com Ray Tracing no “Ultra” no modo Qualidade.

Xbox Series S: Rodará em modos mais modestos (720p/40FPS ou 1080p/30FPS) e sem suporte a Ray Tracing.

Suporte para Mac e Portáteis

Uma surpresa positiva é a otimização para o ecossistema Apple. Usuários de MacBook Pro com chip M2 Pro ou superior poderão rodar o game, especialmente se estiverem utilizando o novo sistema macOS 26 Tahoe, que permite o uso de Frame Interpolation para atingir os 60 FPS.

Já nos portáteis como o ROG Xbox Ally X, o jogo contará com suporte a Frame Generation para garantir que a experiência de mundo aberto seja fluida mesmo em uma tela menor, atingindo até 60 FPS no modo Performance.