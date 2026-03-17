Resultado da Lotofácil 3637 de hoje, 16/03/2026: Veja os números sorteados

Confira o resultado da Lotofácil 3637 de hoje, sorteado nesta noite de 16/03/2026 pela Caixa Econômica Federal. O sorteio da Lotofácil de hoje foi realizado no Espaço da Sorte e o prêmio principal está acumulado em R$ 0,00.

Números Sorteados da Lotofácil 3637 hoje: 03 04 06 07 08 09 10 11 12 16 17 20 21 22 25 Resultado oficial divulgado em 16/03/2026

Como conferir o resultado da Lotofácil de hoje?

Para conferir o resultado da Lotofácil concurso 3637, basta verificar as dezenas acima. Se você acertou os números sorteados hoje, pode ganhar o prêmio milionário. A Caixa Econômica também paga prêmios para quem acerta menos dezenas no sorteio de hoje (como a Quadra ou Quina).

Importante: Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em qualquer casa lotérica. Acima desse valor, o resgate do prêmio da Lotofácil deve ser feito nas agências da Caixa.

Próximo sorteio da Lotofácil: Valor acumulado

Caso não haja ganhadores no resultado de hoje da Lotofácil, o prêmio acumula. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial.

Resumo do Sorteio Informações Oficiais Concurso da Lotofácil hoje 3637 Data do Resultado 16/03/2026 Próximo Prêmio Estimado R$ 2.000.000,00