Resultado da Lotofácil de hoje: Concurso 3637 e ganhadores (16)

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta segunda-feira (16) o sorteio de uma das loterias mais queridinhas dos brasileiros. O resultado da Lotofácil de hoje concurso 3637 já está disponível e a grande notícia da noite é que o prêmio principal não acumulou: três apostas sortudas dividiram a bolada e levaram para casa quase R$ 700 mil cada!

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Se você registrou o seu bilhete na casa lotérica ou pelo aplicativo, pegue sua aposta e confira agora mesmo as dezenas sorteadas e a tabela completa de premiação detalhada pelo ContilNet.

🔢 Números sorteados da Lotofácil (Concurso 3637)

As 15 dezenas que garantiram a alegria dos novos ganhadores na noite de hoje foram:

03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 25

💰 Rateio: Quantos ganhadores tiveram?

A Lotofácil faz jus ao nome e premiou milhares de brasileiros nas faixas menores. Veja como ficou a divisão exata do dinheiro, segundo os dados oficiais liberados pela Caixa Econômica:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras (R$ 697.625,52 para cada)

14 acertos: 665 apostas ganhadoras (R$ 942,70 para cada)

13 acertos: 6.152 apostas ganhadoras (R$ 35,00 para cada)

12 acertos: 75.767 apostas ganhadoras (R$ 14,00 para cada)

11 acertos: 453.107 apostas ganhadoras (R$ 7,00 para cada)

A arrecadação total deste concurso foi de R$ 21.169.452,50.

🗓️ Quando é o próximo sorteio?

Se você não foi um dos felizardos desta noite, não se preocupe. A Lotofácil tem sorteios diários. O próximo concurso (3638) acontece nesta terça-feira, dia 17 de março, com prêmio estimado em R$ 2.000.000,00.

Vale lembrar que o valor acumulado para o sorteio especial da Lotofácil da Independência já ultrapassa a incrível marca de R$ 81,3 milhões.

Por: Redação ContilNet