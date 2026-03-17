Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3638: Veja os números sorteados

Confira o resultado da Lotofácil concurso 3638 de hoje, sorteado nesta noite de 17/03/2026 pela Caixa Econômica Federal. O sorteio da Lotofácil de hoje foi realizado no Espaço da Sorte e o prêmio principal está acumulado em R$ 0,00.

Números Sorteados da Lotofácil 3638 hoje: 02 03 06 07 08 10 11 13 15 18 19 20 22 24 25 Resultado oficial divulgado em 17/03/2026

Como conferir o resultado da Lotofácil de hoje?

Para conferir o resultado da Lotofácil concurso 3638, basta verificar as dezenas acima. Se você acertou os números sorteados hoje, pode ganhar o prêmio milionário.

Próximo sorteio da Lotofácil: Valor acumulado

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2.000.000,00.