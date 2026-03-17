18/03/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3638: Veja os números sorteados

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Confira o resultado da Lotofácil concurso 3638 de hoje, sorteado nesta noite de 17/03/2026 pela Caixa Econômica Federal. O sorteio da Lotofácil de hoje foi realizado no Espaço da Sorte e o prêmio principal está acumulado em R$ 0,00.

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Números Sorteados da Lotofácil 3638 hoje:

020306070810111315181920222425

Resultado oficial divulgado em 17/03/2026

Como conferir o resultado da Lotofácil de hoje?

Para conferir o resultado da Lotofácil concurso 3638, basta verificar as dezenas acima. Se você acertou os números sorteados hoje, pode ganhar o prêmio milionário.

Próximo sorteio da Lotofácil: Valor acumulado

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2.000.000,00.

Resumo Dados Oficiais
Concurso de hoje 3638
Data do Sorteio 17/03/2026

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