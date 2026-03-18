19/03/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: Concurso 3639 e ganhadores (18)

Pegue o seu bilhete! A Caixa acaba de liberar os números sorteados e o rateio completo do concurso 3639 da Lotofácil. Duas apostas cravaram as 15 dezenas.

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A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quarta-feira (18) mais um sorteio da loteria que é a queridinha dos brasileiros. O resultado da Lotofácil de hoje concurso 3639 já está no ar, e a grande novidade da noite é que duas apostas sortudas acertaram em cheio as 15 dezenas e vão levar para casa mais de R$ 576 mil cada uma!

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O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Se você registrou o seu bilhete para o concurso de hoje, é hora de conferir a sua aposta. O ContilNet traz agora a lista das dezenas sorteadas e a tabela de premiação completa para quem fez 14, 13, 12 e 11 pontos.

Lotofacil
CONCURSO 3639
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Data oficial do sorteio: 18/03/2026

💰 Rateio: Quantos ganhadores tiveram?

A Lotofácil premiou milhares de apostadores em todo o Brasil nas faixas menores. Veja como ficou a divisão exata do dinheiro, de acordo com o rateio oficial liberado pela Caixa:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras (R$ 576.079,82 para cada)

  • 14 acertos: 271 apostas ganhadoras (R$ 1.273,49 para cada)

  • 13 acertos: 8.796 apostas ganhadoras (R$ 35,00 para cada)

  • 12 acertos: 121.341 apostas ganhadoras (R$ 14,00 para cada)

  • 11 acertos: 566.212 apostas ganhadoras (R$ 7,00 para cada)

A arrecadação total deste concurso fechou em R$ 19.695.966,50.

🗓️ Quando é o próximo sorteio e qual o valor?

Atenção apostadores: o prêmio estimado para o próximo sorteio deu um grande salto! O concurso 3640 da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2026, com um prêmio imperdível estimado em R$ 7.000.000,00.

Vale destacar que o valor acumulado para o Sorteio Especial da Independência continua subindo e já se aproxima dos R$ 82 milhões.

Por: Redação ContilNet

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